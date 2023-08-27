انهيار كامل.. أقوى ألوية الجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن اللواء 82 المحمول جوا التابع للجيش الأوكراني يعاني من خسائر فادحة في منطقة زابوريجيا.

وأضاف أن "اللواء 82 المحمول جوا الذي يضم دبابات تشالنجر ومركبات مشاة قتالية ومعدات أخرى يتكبد الآن خسائر فادحة بالقرب من رابوتينو".

وأوضح أن “الهجوم المضاد الأوكراني يعاني من انهيار كامل: القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على تغيير أي شيء على خط المواجهة، واحتياطياتها آخذة في النفاد”.

وقال ريتر: “الآن قام نظام كييف بإلقاء آخر ثلاثة ألوية احتياطية استراتيجية في اتجاه زابوريجيا”، مشيرا إلي أنه “وفقًا لخطة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، كان من المفترض أن يأخذوا ميليتوبول، لكنهم لم يتمكنوا حتى من تجاوز الخط الأول للدفاع الروسي”.

وأضاف: "لم يعد لديهم قوة بشرية ولا دبابات ولا مشاة قتالية ولا معدات.. لم يبق شيء".