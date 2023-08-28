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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف مدرج مطار وقاعدة عسكرية.. تفاصيل جديدة بشأن الغارة الإسرائيلية على سوريا

مطار حلب
مطار حلب

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، تفاصيل جديدة بشأن الغارة الإسرائيلية التي جرت فجر اليوم الاثنين، على سوريا وتحديدًا منطقة حلب.

وقال المرصد السوري في تصريحات لقناة “العربية”، إن هذه الغارة الإسرائيلية استهدفت مدرج مطار حلب الدولي وقاعدة عسكرية قريبة.

وكانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت اليوم الاثنين، أن "عدوانا" جويا إسرائيليا أدى إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال مصدر عسكري: "حوالي الساعة 4:30 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي".

وأشار إلى أن "العدوان أدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة".

كما أفاد التلفزيون السوري بمصرع 4 عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 2:20 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ما أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

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