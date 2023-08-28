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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولاية فلوريدا تعلق حركة الطيران بسبب إعصار إداليا.. وبايدن يعلن الطوارئ

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن سلطات ولاية فلوريدا أعلنت تعليق حركة الطيران حتى يوم الثلاثاء، وذلك بسبب اقتراب العاصفة المدارية إداليا مشيرةً إلى أن الرئيس جو بايدن وافق على إعلان حالة الطوارئ في الولاية.

وتشكلت العاصفة المدارية إداليا في منطقة البحر الكاريبي، ويمكن أن تشتد لتتحول إلى إعصار، مما قد يؤدي إلى هبوب رياح عاتية، وارتفاع الأمواج في كوبا وفلوريدا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

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وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، الأحد، إن العاصفة تحمل رياحاً سرعتها 65 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى الفئة الأولى برياح تبلغ سرعتها نحو 145 كيلومتراً في الساعة عندما تصل إلى اليابسة في فلوريدا، الأربعاء المقبل، بحسب التوقعات.

والعاصفة حالياً بالقرب من قناة يوكاتان على بعد 130 كيلومتراً تقريباً بين الشرق والشمال الشرقي من كوثوميل في المكسيك.

وتوقعت هيئة الأرصاد ومقرها ميامي، أن تؤدي العاصفة إداليا إلى "ظروف جوية تهدد الحياة وسيول، بسبب الأمطار الغزيرة على امتداد أجزاء من الساحل الغربي لفلوريدا وأقصى شمال تكساس، بحلول الثلاثاء".

وأعلن حاكم فلوريدا رون دسانتيس، حالة الطوارئ في 33 مقاطعة في الولاية، السبت الماضي.

 

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