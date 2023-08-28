إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 7 أشخاص، في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الزراعي بمركز أبوتيج.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق أسيوط الزراعي ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم بين سيارة ميكروباص رقم" ي و د 9218" وسيارة ملاكي رقم" هـ م ط 1985"؛ وأسفر الحادث عن إصابة "مصطفى.ع.س"، و"ماهر.ع.س"، و"ممدوح.ع. س"، و"إبراهيم.ح.أ"، و"محمد.ع.أ"، و"هشام.ص.أ"، و"شريف.أ".

تم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.