أفخم 5 سيارات دفع رباعي في مصر .. صور

يحظى السوق المصري للسيارات بعدد كبير من الطرازات الرياضية والتي تنتمي إلى إصدارات الـ SUV الفاخرة، حيث تتمتع بالعديد من التقنيات الفنية القوية إلى جانب التجهيزات الداخلية والخارجية، وأنظمة مساعدة قائد المركبة والرفاهية، بالاضافة إلى تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أفخم 5 سيارات دفع رباعي في السوق المصري..

5 سيارات دفع رباعي في السوق المصري

1 - مرسيدس G-CLASS

يصل سعر السيارة مرسيدس G-CLASS إلى 8 ملايين جنيه، وتعد من أفخم سيارات الـ Suv في مصر، وتعتمد في قدراتها الفنية على محرك 8 سلندر، سعة 4000 سي سي تيربو، بقوة 585 حصانا، و850 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 220 كيلومترا/ساعة.

5 سيارات دفع رباعي في السوق المصري

2 - بي ام دابليو X7

تقدم السيارة بي ام دابليو X7 موديل 2024 بقيمة سعرية بلغت 7 ملايين و950 الف جنيه، وتعتمد السيارة على ناقل سرعات من 8 نقلات أوتوماتيكية، مع محرك سعة 4400 سي سي بقوة 530 حصانا و750 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل لـ 250 كم/ساعة، وتسارع يبلغ 4.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0.

5 سيارات دفع رباعي في السوق المصري

3 – بي ام دابليو X6

يبلغ سعر بي ام دابليو X6 موديل 2024 نحو 7 ملايين و300 الف جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 8 سلندر، 4400 سي سي، بقوة اجمالية 530 حصانا، وناقل سرعات أوتوماتيك ثماني النقلات، مع باقة من التقنيات القوية تتضمن وسائل الحماية، وعناصر التحكم والرفاهية.

5 سيارات دفع رباعي في السوق المصري

4 - مرسيدس GLC 200 AMG

تقدم السيارة مرسيدس GLC 200 AMG بسعر رسمي يبلغ 3 ملايين و600 الف جنيه، وتأتي بمحرك 4 سلندر، سعة 2000 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 204 أحصنة، و320 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 221 كيلومترا/ساعة، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 7.8 ثانية.

5 سيارات دفع رباعي في السوق المصري

5 - فولكس فاجن طوارج

يبلغ السعر الرسمي للسيارة في السوق المصري نحو 3 ملايين و350 الف جنيه، وتعتمد السيارة على محرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي تيربو، بقوة 45 حصانا، و700 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية.