عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفخم 5 سيارات دفع رباعي في مصر .. صور

5 سيارات دفع رباعي
5 سيارات دفع رباعي في السوق المصري

يحظى السوق المصري للسيارات بعدد كبير من الطرازات الرياضية والتي تنتمي إلى إصدارات الـ SUV الفاخرة، حيث تتمتع بالعديد من التقنيات الفنية القوية إلى جانب التجهيزات الداخلية والخارجية، وأنظمة مساعدة قائد المركبة والرفاهية، بالاضافة إلى تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

أرخص سيارة كيا "زيرو" في مصر .. صور

أرخص سيارة أوتوماتيك "زيرو" تقدمها علامة شيري في مصر.. صور

أسعار أرخص سيارة تقدمها MG في مصر موديل 2023

تعرف على سعر أرخص سيارة زيرو في مصر

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أفخم 5 سيارات دفع رباعي في السوق المصري..

5 سيارات دفع رباعي في السوق المصري

1 - مرسيدس G-CLASS

 

يصل سعر السيارة مرسيدس G-CLASS إلى 8 ملايين جنيه، وتعد من أفخم سيارات الـ Suv في مصر، وتعتمد في قدراتها الفنية على محرك 8 سلندر، سعة 4000 سي سي تيربو، بقوة 585 حصانا، و850 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 220 كيلومترا/ساعة.

5 سيارات دفع رباعي في السوق المصري

2 - بي ام دابليو X7

 

تقدم السيارة بي ام دابليو X7 موديل 2024 بقيمة سعرية بلغت 7 ملايين و950 الف جنيه، وتعتمد السيارة على ناقل سرعات من 8 نقلات أوتوماتيكية، مع محرك سعة 4400 سي سي بقوة 530 حصانا و750 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل لـ 250 كم/ساعة، وتسارع يبلغ 4.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0.

5 سيارات دفع رباعي في السوق المصري

3 – بي ام دابليو X6

 

يبلغ سعر بي ام دابليو X6 موديل 2024 نحو 7 ملايين و300 الف جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 8 سلندر، 4400 سي سي، بقوة اجمالية 530 حصانا، وناقل سرعات أوتوماتيك ثماني النقلات، مع باقة من التقنيات القوية تتضمن وسائل الحماية، وعناصر التحكم والرفاهية.

5 سيارات دفع رباعي في السوق المصري

4 - مرسيدس GLC 200 AMG

 

تقدم السيارة مرسيدس GLC 200 AMG بسعر رسمي يبلغ 3 ملايين و600 الف جنيه، وتأتي بمحرك 4 سلندر، سعة 2000 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 204 أحصنة، و320 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 221 كيلومترا/ساعة، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 7.8 ثانية.

5 سيارات دفع رباعي في السوق المصري

5 - فولكس فاجن طوارج

 

يبلغ السعر الرسمي للسيارة في السوق المصري نحو 3 ملايين و350 الف جنيه، وتعتمد السيارة على محرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي تيربو، بقوة 45 حصانا، و700 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية.

سيارات SUV افخم 5 سيارات دفع رباعي اسعار السيارات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

موضوعات متعلقة

أرخص سيارة كيا "زيرو" في مصر .. صور

سعر ومواصفات سوبارو XV الجديدة في مصر | صور

مرسيدس تكشف عن نسختها الكهربائية EQA الجديدة | صور

كيا تطلق سيارة رياضية جديدة "EV5" بقدرات كهربائية .. صور

سعر مرسيدس GLA موديل 2023 في مصر

زي الجنيه الدهب.. اشتر كيا سيراتو 2010 بهذا السعر

معاك مليون جنيه .. 5 سيارات رياضية "زيرو" ضمن هذه الفئة

أحدث سيارة في السوق المصري موديل 2024 .. سعرها 669 ألف جنيه |صور

ترشيحاتنا

محامي فلوريدا يرفع دعوى قضائية بعدم أهلية ترامب لإعادة انتخابه في 2024

ركاب طائرة يعيشون حالة من الرعب في الجو.. لهذا السبب

أبو العينين يتقدم بالعزاء للمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية في وفاة والد زوجته

المقاولون العرب: أتممنا الاتفاق مع عمار حمدي.. وننتظر رد الأهلي

السجن المشدد عقوبة كل موظف مصلحة ‏عمومية غير موضوع السندات بقصد التزوير

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ