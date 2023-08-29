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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من الحكمة بشأن المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

صدى البلد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس اليوم ،برئاسة المستشار محمد حسني العالم، تاجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير في حلوان  لجلسة 23 سبتمبر لسماع الشهود  .

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كشف أمر الإحالة عن أن المتهم عبدالعزيز محمد الشيمي، 19 عامًا، بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة قتل المجني عليه محمد عمر حسن من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحًا أبيض لسرقته فرفض الانصياع له فانهال عليه طعنًا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق، والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

لاعب الزمالك

 

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن قشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق، وكان ذلك حال حمله سلاحًا- محل الاتهام- وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحًا أبيض- مطواة قرن غزال- بغير ترخيص.

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قرار عاجل من الحكمة بشأن المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

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