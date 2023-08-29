عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى ميلاده..سبب اتهام الإذاعي أحمد سعيد بإذاعة بيانات غير حقيقية عام 1967

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الإذاعي الشهير أحمد سعيد، أحمد كان أحد أشهر المذيعين في الشرق الأوسط خلال الخمسينيات والستينيات، صوته كان يرن في كل أنحاء الوطن العربي من خلال برنامجه الشهير "هنا القاهرة" على إذاعة صوت العرب.

وُلد في 29 أغسطس 1925، وقد ترأس إذاعة صوت العرب من عام 1953 إلى 1967 خلال عهد الرئيس عبد الناصر، وكانت تُعتبر واحدة من أهم الإذاعات العربية في تلك الحقبة.

بدأ أحمد سعيد مسيرته كمذيع رئيسي في برنامج صوت العرب على إذاعة القاهرة، ثم أصبح مديرًا لإذاعة صوت العرب بعد تأسيسها في 4 يوليو 1953. عمل في الإذاعة لمدة 14 عامًا، حتى قدم استقالته في سبتمبر 1967.

txt

رئيس الأوبرا يفتتح المعرض السنوي للمواهب التشكيلية

txt

الكتاب المحظور وسبب تكفيره.. "أولاد حارتنا" لـ نجيب محفوظ

قدم أحمد سعيد أول برنامج سياسي له في إذاعة القاهرة، التي بدأ العمل بها منذ عهد الملك فاروق في عام 1951، وتناول في حلقته معاهدة عام 1936 بعنوان "تسقط معاهدة 1936". 

لعب أحمد سعيد دورًا وطنيًا في 25 يناير 1952، عندما هتف أمام الميكروفون، يستعرض العمليات الفدائية ضد الإنجليز في منطقة القناة، وقد اتُهم سعيد بأنه أحد الذين أثاروا الجماهير خلال حريق القاهرة في 26 يناير 1952، مما أدى إلى ابعاده عن العمل بالإذاعة مع مجموعة من الإذاعيين حتى مايو 1952.

بيانات النكسة

في حرب يونيو 1967، اتُهم أحمد سعيد بالإعلان عن انتصار مصر وبث بيانات عسكرية تفيد بتدمير العديد من الطائرات الإسرائيلية عن طريق إذاعة صوت العرب على عكس الواقع. 

وفي مقابلة حول هذا الموضوع، صرح أحمد سعيد قائلاً: "لا يمكن لأي صحيفة أو إذاعة أو قناة تلفزيونية أن تمتنع عن نشر بيان يصدر عن أي وزير في حالة الحرب." توفي أحمد سعيد في 18 يوليو من العام الماضي عن عمر يناهز 93 عامًا. 

أحمد سعيد إذاعة صوت العرب إذاعة القاهرة الإذاعات العربية القيادة السياسية الوطن العربي حرب يونيو 1967 حريق القاهرة حرب يونيو نكسة 1967

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

قرار عاجل من المحكمة بشأن مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد حظر فرنسا ارتداء العباءة في المدارس

أول رد من الأهلي بعد تصاعد أزمة اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر

واحدة لكل مواطن.. خلاص هتشتري سيارة أحلامك بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس

ترشيحاتنا

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

مركز البحوث الطبية والطب التجديدي يوقع مذكرة تفاهم مع وحدة الأبحاث الطبية للبحرية الأمريكية

فيتوريا يعلق على إمكانية انتقال محمد صلاح للدوري السعودي|فيديو

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوي

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

خلل فني.. إلغاء 281 رحلة جوية بأكثر المطارات ازدحاما في بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ملوخية بالجمبري| أحلى من المحلات

بملابس الفراعنة.. حبيبة مرزوق تشعل مواقع التواصل من بطولة العالم للجمباز.. شاهد

احذر.. أعراض الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

السبب صادم.. كيميائي يضع مادة سامة تحت منزله جاره في أمريكا

فيديو

هتأخر ساعتك.. انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

قرار هام من البنك المركزي | هل تنتهي أزمة الدولار قريبا ؟

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى .. داعية يخرج عن صمته والإفتاء ترد «فيديوجراف»

سر رحيل حسن موسى وتعيين عماد البناني.. ماذا يحدث في نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ