في ذكرى ميلاده..سبب اتهام الإذاعي أحمد سعيد بإذاعة بيانات غير حقيقية عام 1967

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الإذاعي الشهير أحمد سعيد، أحمد كان أحد أشهر المذيعين في الشرق الأوسط خلال الخمسينيات والستينيات، صوته كان يرن في كل أنحاء الوطن العربي من خلال برنامجه الشهير "هنا القاهرة" على إذاعة صوت العرب.

وُلد في 29 أغسطس 1925، وقد ترأس إذاعة صوت العرب من عام 1953 إلى 1967 خلال عهد الرئيس عبد الناصر، وكانت تُعتبر واحدة من أهم الإذاعات العربية في تلك الحقبة.

بدأ أحمد سعيد مسيرته كمذيع رئيسي في برنامج صوت العرب على إذاعة القاهرة، ثم أصبح مديرًا لإذاعة صوت العرب بعد تأسيسها في 4 يوليو 1953. عمل في الإذاعة لمدة 14 عامًا، حتى قدم استقالته في سبتمبر 1967.

قدم أحمد سعيد أول برنامج سياسي له في إذاعة القاهرة، التي بدأ العمل بها منذ عهد الملك فاروق في عام 1951، وتناول في حلقته معاهدة عام 1936 بعنوان "تسقط معاهدة 1936".

لعب أحمد سعيد دورًا وطنيًا في 25 يناير 1952، عندما هتف أمام الميكروفون، يستعرض العمليات الفدائية ضد الإنجليز في منطقة القناة، وقد اتُهم سعيد بأنه أحد الذين أثاروا الجماهير خلال حريق القاهرة في 26 يناير 1952، مما أدى إلى ابعاده عن العمل بالإذاعة مع مجموعة من الإذاعيين حتى مايو 1952.

بيانات النكسة

في حرب يونيو 1967، اتُهم أحمد سعيد بالإعلان عن انتصار مصر وبث بيانات عسكرية تفيد بتدمير العديد من الطائرات الإسرائيلية عن طريق إذاعة صوت العرب على عكس الواقع.

وفي مقابلة حول هذا الموضوع، صرح أحمد سعيد قائلاً: "لا يمكن لأي صحيفة أو إذاعة أو قناة تلفزيونية أن تمتنع عن نشر بيان يصدر عن أي وزير في حالة الحرب." توفي أحمد سعيد في 18 يوليو من العام الماضي عن عمر يناهز 93 عامًا.