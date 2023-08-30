رجل المرحلة .. حزب الغد: ندعم ترشح الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات

كشف موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أسباب دعم وتأييد الحزب لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.

وقال موسى مصطفى موسى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "الرئيس السيسي نفذ العديد من الإنجازات".

وأضاف موسى مصطفى موسى: "الرئيس السيسي هو رجل المرحلة المقبلة بسبب قدرته على مواجهة التحديات".

وتابع موسى مصطفى موسى: "المرحلة المقبلة بها الكثير من التحديات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية".

وأكمل موسى مصطفى موسى: "المرحلة المقبلة تستوجب تواجد الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات والمشروعات التنموية الكبرى".