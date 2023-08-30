مصرع 4 موظفين بهيئة السكة الحديد في تصادم سيارتين بأسيوط

لقي 4 موظفين بهيئة السكة الحديد مصرعهم في حادث تصادم سيارتين نقل بطريق أسيوط / القاهرة الزراعي بمركز ديروط وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل بالقرب من مدخل مدينة ديروط ووجود وفيات.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم 6213 أ. ه. س نصف نقل تابعة لهيئة السكة الحديد منطقة المنيا و السيارة رقم 4937 ي ر أ ربع نقل.



أسفر الحادث عن مصرع كلا من " كمال. م. ج" و " مصطفى. ج. ح" و " إسماعيل. ح. م" وشخص آخر مجهول الهوية " جميعهم موظفون بهيئة السكة الحديد منطقة المنيا، تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.