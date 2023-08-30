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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحت 400 ألف جنيه.. سيارات سيدان أوتوماتيك شبابية| صور

سيارات سيدان أوتوماتيك
سيارات سيدان أوتوماتيك شبابية

يحتوي سوق السيارات المصري للمستعمل علي أنواع مختلفة من طرازات السيارات التي يبحث عنها المصريين ، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالميا موديل 2023 ، وتتميز إصدارات السيارات المستعملة بسهولة إعادة بيعها وتوافر قطع غيارها .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة فورد فوكس، وكيا سيراتو، وميتسوبيشي لانسر، وهيونداي اكسنت، ومازدا 3، في سوق السيارات المستعمل :

1- فورد فوكس موديل 2012

تنتمي سيارة فورد فوكس الي فئة السيارات السيدان ، وتعرض للبيع باللون الأسود، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 1999 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنتين، ولا يوجد بالسيارة دهانات .

 فورد فوكس موديل 2012

تباع سيارة فورد فوكس موديل 2012 بسوق المستعمل المصري بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

2- هيونداي اكسنت الكورية

تستمد سيارة هيونداي اكسنت  موديل 2015 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتباع باللون الأزرق، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، ورخصة سارية .

هيونداي اكسنت الكورية

يبلغ سعر سيارة  هيونداي اكسنت الكورية موديل 2015 في سوق المستعمل المصري 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب محرك السيارة ، وشكلها الخارجي .

3- كيا سيراتو موديل 2013

تصل قوة سيارة كيا سيراتو السيدان موديل 2013 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 كم/ساعة ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

كيا سيراتو موديل 2013

كيا سيراتو موديل 2013 سعرها في سوق السيارات المستعمل يصل الي 400 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة  الفنية والميكانيكية .

4- ميتسوبيشي لانسر

تمكنت سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2014 من قطع مسافة سير تصل الي 47 ألف /كم، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ومحرك سعة 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأبيض، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2014

يصل سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 2014 بداخل سوق المستعمل الي 400 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وأداء محركها .

5- مازدا 3 السيدان اليابانية

تعرض سيارة مازدا 3 موديل 2009 للبيع باللون الأسود، وتحتوي علي محرك سعة 1600 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم ،ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

مازدا 3 السيدان اليابانية

سعر سيارة مازدا 3 موديل 2009 بسوق المستعمل 340 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فورد فوكس كيا سيراتو ميتسوبيشي لانسر هيونداى اكسنت مازدا 3 هيونداي اكسنت موديل 2015

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