عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام يكن: الزمالك يحتاج لاعبين أجانب على مستوى عالي

الزمالك
الزمالك

أكد الكابتن هشام يكن، لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن الزمالك في حاجة لعقد صفقات جديدة، ولكن المشكلة في توفير الأموال، لتنفيذ الصفقات.

txt

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

txt

نجم الزمالك السابق : كنت أتمنى تأجيل خطوة انضمام صلاح للدوري السعودي


وأضاف هشام يكن خلال برنامج " الكلاسيكو" المذاع على قناة دي إم سي، أن الزمالك في حاجة لـ ضخ دماء جديدة، ولكن هذا يحتاج أموال، ويعاني من مشكلات.


ولفت هشام يكن إلي أنه لا يوجد لاعب مميز قوي في الدوري المصري الآن، يستطيع الزمالك يتعاقد معه، وأن الزمالك يحتاج لاعبين أجانب على مستوى عالي.


وأشار إلي أن المدير الفني لـ الزمالك، قال إنه يحتاج نجوم من الخارج، وأن تلك النجوم لها مواصفات معينة.
 

الزمالك منتخب مصر هشام يكن الدوري المصري لاعب الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بـ 1474 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد الانخفاضات الأخيرة

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

خالد الغندور يعلن وفاة نجم الزمالك السابق

بسبب تعنت كولر.. شوبير يصدم عشاق الأهلي بشأن المهاجم الأجنبي الجديد

لا يمكن اعدام سفاح الجيزة في هذه الأيام ..لهذا السبب

التطبيق 3 سبتمبر.. موعد نزول الموظفين للعمل من المكتب يوم الأحد

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

احذروا النينيو.. مركز تغير المناخ يكشف مفاجأة عن الطقس| فيديو

تشييد المفاعل الرابع لمحطة الضبعة النووية في نوفمبر.. شركة روسية تحصل على رخصة البناء

70 أغنية مع كاظم الساهر.. معلومات عن الشاعر الراحل كريم العراقي

ظاهرة أردنية تخلف مئات الضحايا وولي العهد يعلق

على عمق 7 كيلومترات..زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مدينة سيرت التركية

لتحقيق أعلى معدلات السلامة.. تطوير نظم الاشارات والاتصالات بالسكك الحديدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة...ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟

طريقة عمل كفتة فاهيتا.. جديدة وغير تقليدية

الصيف هيخلص أمتى؟| حرارة مرتفعة ورياح شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس

فستان نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها يثير الجدل| شاهد

فيديو

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ