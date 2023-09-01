هشام يكن: الزمالك يحتاج لاعبين أجانب على مستوى عالي

أكد الكابتن هشام يكن، لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن الزمالك في حاجة لعقد صفقات جديدة، ولكن المشكلة في توفير الأموال، لتنفيذ الصفقات.



وأضاف هشام يكن خلال برنامج " الكلاسيكو" المذاع على قناة دي إم سي، أن الزمالك في حاجة لـ ضخ دماء جديدة، ولكن هذا يحتاج أموال، ويعاني من مشكلات.



ولفت هشام يكن إلي أنه لا يوجد لاعب مميز قوي في الدوري المصري الآن، يستطيع الزمالك يتعاقد معه، وأن الزمالك يحتاج لاعبين أجانب على مستوى عالي.



وأشار إلي أن المدير الفني لـ الزمالك، قال إنه يحتاج نجوم من الخارج، وأن تلك النجوم لها مواصفات معينة.

