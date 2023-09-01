عضو بجمعية الحساسية والمناعة: 100 يوم صحة تستهدف كل الأعمار والفئات

اطلقت الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكثر من مبادرة صحية، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وكشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن إنجازات مبادرة "100 يوم صحة"، مؤكدًا أنها مبادرة مبتكرة وجديدة حضارية غير مسبوقة، كما تستهدف كل الأعمار والفئات في كل المحافظات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة توضح اهتمام مصر بمكافحة الأمراض المزمنة، وهي أسباب أساسية للعجز والوفاة، قائلًا: "المبادرة تضاف لنجاحات الدولة المصرية في قطاع الصحة".

وأوضح أن المبادرة فسّرت نجاح الدولة المصرية في حماية المصريين من الأوبئة والأمراض، فقهر الكورونا لم يكن صدفة، إذ إن الدولة اهتمت بنشر مفهوم الاهتمام بالصحة من خلال مبادرة "100 يوم صحة"، وتهدف لتكثيف التوعية بالخدمات المقدمة.

وشدد بدران على تعزيز الوعي بالمبادرة من خلال الكشف ونقل المعلومات الصحية التي تعرفوا عليها لمجتمعهم، منوهًا بأن القوافل الطبية للمبادرة منتشرة في كل الأماكن، ولا بد من التفاعل مع المبادرة بالمشاركة.