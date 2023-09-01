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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مطرب الراب زياد زازا يشعل فقرته بختام مهرجان العلمين

صدى البلد

أشعل مطرب الراب زياد زازا فقرته بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة،  على مسرح «أرينا العلمين» وذلك في ختام فعاليات المهرجان، حيث ستتم إذاعة حفلات المهرجان عبر قناة «الحياة» على الهواء مباشرة للحفل الشبابي.

يختتم مؤدي الراب ويجز،  فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى والمقام حاليا على مسرح الأرينا بالعلمين الجديدة.

ومن المفترض أن يقدم ويجز خلال هذه الحفلة العديد من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها البخت والدنيا أيه وبعودة يا بلادي ودورك جاى والغسالة.
 

صباح الخير يا مصر يرصد أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

اليوم.. ويجز يختتم فعاليات مهرجان العلمين

ويجز يروج للحفل 
وبدأ ويجز فى الترويج للحفل عبر صفحته الرسمية  بتوجيه رسالة إلى جمهور المنتظر حضوره خلال حفل ختام مهرجان العلمين، حيث كتب على صفحته: متحمس نختم سوا مهرجان العلمين الجديدة، منتظركم يوم 1 سبتمبر.

أسعار التذاكر 
 

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر عبر موقعها الرسمي بأكثر من فئة، حيث تأتي الفئة الأولي بمبلغ 350 جنيه أما الفئة الثانية بمبلغ 400 جنيه والفئة الثالثة 650 جنيه والفئة الرابعة والأخيرة وصل سعرها لـ700 جنيه.


 

العلمين الجديد العلمين الجديدة الفئة الثالثة الفئة الرابعة بعودة يا بلادي بالعلمين الجديدة

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