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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مؤلف سـ فاح الجيزة|سببلي أذى نفسي.. و يكشف عن أصعب جريمة بالمسلسل وحقيقة تصوير جزء ثاني

ارشيفية
ارشيفية

حل محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل سفاح الجيزة في ضيافة برنامج "ست الستات"، وكشف الكثير عن المسلسل، وسبب اختياره لهذه الفكرة، وكواليس هذا العمل.

هل الأحداث حقيقية؟.. الكشف لأول مرة سبب اختياره للفكرة

كشف محمد صلاح العزب، سبب كتابته لهذا المسلسل واختياره لهذه الشخصية، قائلا: "سفاح الجيزة شخص غير متكرر على الإطلاق في تاريخ الجريمة المصري.. معندناش في مصر هذا النمط من الجرائم من أيام ريا وسكينة".

وأوضح محمد صلاح العزب، أن شخصية السفاح التي استمد منها فكرة المسلسل، هي شخصية شديدة الثراء؛ لأنه لا يتخلص من حياة البشر فقط، بل ينتحل الشخصيات أيضا، ويقوم بعدة جرائم أخرى في نفس الوقت، مؤكدا أنه شخص شديد الذكاء إجراميا.

وأضاف أن سفاح الجيزة بالنسبة له شخص مستفز جدا، موضحا أنه مر بفترة نفسية صعبة خلال بحثه و كتابته لهذا المسلسل، معقبا: "الموضوع كان مؤذي جدا خلال الكتابة".

ليست القصة الواقعية لـ سفاح الجيزة

ونوه بأنه لا يقوم بكتابة القصة الواقعية لسفاح الجيزة، موضحا: "اعتمدت على خيال كامل، ليس له علاقة بالواقع، غير أنه مستند على وقائع حقيقية لعدة جرائم، ولكن ليست لشخص بعينه".

وتابع، أنه لا يقدم قصه السفاح تحديدا و لكنه مسلسل درامي مستند على بعض الوقائع الحقيقية و كل ما يُعرض داخل المسلسل غير واقعي.

 

أصعب مشهد جريمة بالمسلسل

أكد الكاتب محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، أنه لا يقوم بتقديم شخصية أو القصة الواقعية لسفاح الجيزة تحديدا ولكنه مسلسل درامي مستند إلى بعض الوقائع الحقيقية، وكل ما يُعرض داخل المسلسل لا يُمثل الواقع.

وأضاف العزب، أن المسلسل ليس تسجيليا أو وثائقيا عن السفاح ولا يريد اتهامه أو تبرئته.

وأوضح، أنه يقوم من خلال المسلسل بتحليل شخصية السفاح نفسيا وعلاقاته مع من حوله وطقوسه في التخلص من الناس، وهذه هي الجوانب التي قام بمناقشتها خلال المسلسل.

وكشف، أن أصعب جريمة بالنسبة له في المسلسل الجريمة البسيطة التي تخص شخصية فادية، معقبا: " اتقتلت مجانا".  

 

أحمد فهمي درس الطبخ لتجسيد الشخصية باحتراف

قال الكاتب محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، إنه كان لديه رأي مختلف في أحمد فهمي، لأنه يراه من أهم الكوميديانات في مصر.

وأوضح "صلاح العزب"، أن أحمد فهمي قال له إنه لا يريد أن يكون فقط كوميديان لكنه يريد أن يكون ممثل قادر على لعب شخصيات متعددة.

ولفت "صلاح العزب"، إلى أن "فهمي" لم يكن مجرد ممثل ولكنه درس الطبخ حتى يساعده في أداء هذه الشخصية باحتراف وذلك كان بناء على رغبته الشخصية، فهو كان مهتم بكل التفاصيل وهذا هو المعنى الحقيقي للنجومية.

وأشار، إلى أن بعض خصائص وتفاصيل شخصية السفاح حقيقية والبعض الآخر من خياله، فكل ما هو متعلق بالتدين الظاهري موجود بالشخصية الحقيقية وهذه وسيلته لخداع من حوله، أما عن احتراف الطبخ فكانت وسيلة لإكمال الصورة الغرائزية لدى السفاح في جميع جوانب حياته.

تعديل هادي الباجوري

ونوه، بأن اللقطة الأولى من أول حلقة كانت مقصودة لإعطاء إيحاء معين، معقبا: "اللي كنت كاتبه كان أعنف وهادي الباجوري خففه".    
 

 

هل يوجد جزء ثاني من سـ.فاح الجيزة؟.. و مفاجأة بالحلقات المقبلة

قال محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، إن كل الخيوط المتعلقة بالجزء الأول من المسلسل ستُجمع بالحلقة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك احتمال كبير بتصوير جزء ثاني للمسلسل.

وأوضح محمد صلاح العزب، أن هناك جرائم أخرى أكثر من الـ 4 جرائم التي تم عرضهم بالمسلسل.

 

أحمد فهمي نجح بالرهان

وأشار، إلى أن أحمد فهمي فاجأه بأدائه وتقديمه لشخصية السفاح و التركيز بجميع التفاصيل، منوها بأنه لم يتوقع هذا منه ولكن بعد التصوير تفاجأ بإتقانه، معقبا: "مبسوط من فهمي أنه خاض الرهان ونجح فيه".

 

سفاح الجيزة محمد صلاح العزب الجريمة احمد فهمي هادي الباجوري سفلح الجيزة الجزء الثاني

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