أخبار التعليم| رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023..الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الحكومية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس لجميع طلاب الدور الثاني الموجودين على مستوى الجمهورية .

رابط مباشر.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. رابط تسجيل الرغبات لكل التخصصات

بدأ اليوم التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي موعد التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والرابط الرسمي للتسجيل للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية نظام 3 سنوات و5 سنوات لكل التخصصات صناعي وزراعي وتجاري وسياحة وفنادق.

الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الحكومية في جميع المحافظات بتنسيق 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، انتهى رسميا تنسيق المرحلة الثالثة عبر الموقع الالكتروني لـ تنسيق الجامعات 2023 وحددت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الالكتروني لتقديم كافة الخدمات التنسيق ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم من خلال هذا الرابط اضغط هنــــا ويمكن للطالب الحصول علي خدمة التنسيق من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت ، و معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يبحث العديد من الطلاب الآن عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خاصة بعدغلق باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة ، وقرب إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني رسميًا .