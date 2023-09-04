اعتماد الأحوزة العمرانية لـ5 عزب تابعة لمراكز دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن اعتماد عدد ٥ عزب تابعين لمراكز دمياط، كفر البطيخ، كفر سعد، وفارسكور وذلك ضمن خطة التعاون بين المحافظة و الهيئة العامة للتخطيط العمراني و وفقاً لأعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٣ المختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب الجمهورية...

هذا وقد أشارت " محافظ دمياط " مجددًا إلى أنه يجرى وبشكل دورى اعتماد عدد آخر من العزب من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك بعد مراجعتها واستيفاء كافة الإجراءات الخاصة بذلك ، بما يساهم فى تحقيق التنمية بهذا الملف ويلبى كافة المعايير الخاصة بالتجمعات العمرانية..