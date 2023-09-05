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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة رجاء الجداوي: كان عندي تروما.. ماما سمعها ضعف وأصيبت بـ16 غرزة بسبب هذا الفيلم

صدى البلد

حلت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ضيفة على برنامج "الستات"، في ذكرى ميلاد والدتها و كشفت مفاجأت و أسرار عن حياتها.

 

فقدت ضلعا شديدا جدا..وعانيت من تروما 10 سنوات

وقالت "مختار"، إنها تشعر بأن والدتها مازالت موجودة بحُب الجمهور، معقبة: "بحاول أفوق بقالي سنتين بس لسه مفوقتش و حاسة أني فقدت ضلع شديد جدا".

وأضافت نجلة الفنانة رجاء الجداوي، أن والدتها كانت ذي شخصية فريدة من نوعها و تتميز بكاريزما و قوة شخصية، حكمة، و بساطة و أنها تعلمت الكثير منها، موضحة: "هي عايشة جوايا و معايا". 

عانيت من تروما لهذا السبب


وصرحت، أنها كانت لديها تروما نفسية مدتها 10 سنوات من قبل وفاة والدتها، و بدأت من أواخر السبعينات لدى رجاء الجداوي، فكانت تشعر بتروما خوف من فقدان والدتها بأي لحظة و افتقادها لحنانها و احتوائها، معلقة: "خفت 10 سنين و كنت دائما صامته و بحاوطها و بحمي حياتي فيها".  
 

 

بنام في غرفتها وبلبس فساتينها.. و هذه نصيحتها لي

أكدت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، أنها تعلمت الكثير من والدتها و تتعامل به حتى الأن، و من الدروس التي تعلمتها: السماحة، العفو، كظم الغيظ و الرد بما في الداخل.

وأوضحت "مختار"، أن والدتها نصحتها قائلة: "خلي اللي جواكي دايما حلو"،  و هذه النصيحة أعطتها لها منذ إن كانت لديها 8 سنوات.

ونوهت ابنة رجاء الجداوي، إلى احتفاظها بملابس والدتها التي تراها فيها، موضحة أنها كانت لديها طقوس وعادات دائمة و سهلة و ثابتة على مدار حياتها.

ولفتت، إلى أنها ترتدي فساتين والدتها منوهة إلى انها تعتبر أن ذلك جزء من الاعتذار لوالدتها بسبب إنها كانت ترفض أن ترتدي ما تجلبه لها و ترى الفساتين لا تليق بها، مؤكدة: "أنا بصلح كل اللي كان لازم أنفذه و هي عايشه". 

مدخلتش غرفتي من يوم وفاة والدتي


وكشفت، " مدخلتش غرفتي من يوم وفاة والدتي.. و كنت بدخل في الأول غرفة والدتي و أنده عليها و من بعد الوفاة نمت في الأوضة و مخرجتش منها".

 

ماما سمعها ضعف.. و هذه الكلمات الأخيرة لوالدي قبل وفاته

عقبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، على علاقة والديها ببعضهم قائلة: "كانوا زوج و زوجة زي الكتاب ما بيقول.. و في احترام متبادل بينهم".

وأوضحت أميرة مختار، أن رجاء الجداوي كانت تفضل بأوقات الخناق مع زوجها ألا تشتكي لأي فرد من أهلها، بل كانت تلجأ لأخت زوجها و تحكي معها، معقبة: "كانت المشاكل بتتحل من غير زعيق أو كلام بايخ لكن بعتاب".

 

وأضافت، أن أكثر المشاكل و الخلافات بين والديها كانت خوفا على صحة رجاء الجداووي على زوجها من ناحية إهماله لدواء الضغط أو غيرها من المشاكل الصحية.

كلمات حسن مختار الأخيرة

 وكشفت، أن والدها قبل وفاته قال لها: "أنا متجوز أحسن و أعظم ست في مصر، و شكرا يا رجاء على كل السنين اللي عيشناها سوا و أنتي جانبي و فهماني".

ونوهت، إلى أن صدمة وفاة والدها على رجاء الجداوي أدت إلى ضعف السمع لديها منذ سماعها للخبر، و أستمر حتى أخر 4 سنوات من عمرها.  

 

إصابة والدتها بـ حنفي الأبهة.. وعلاقتها بوردة الجزائرية

قالت أميرة مختار، نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إن والدتها كانت تكبر والدها سنا و كان ذلك دائما يولد لديها شعور بأنها ستتوفى قبله، موضحة: "ماما كانت بتوصيني أهتم بوالدي إزاي لو هي مشيت".

وأضافت "مختار"، أن حسن مختار كان الحب المدلل لدى رجاء الجداوي، و كانت علاقتهم مليئة بالحب و الاحترام المتبادل و مبنية على الأصول.

 

ولفتت "مختار"، إلى أن والدتها كانت تحب الاستماع إلى أغاني أم كلثوم و وردة الجزائرية، موضحة أن بأواخر التسعينات كانت هناك علاقة صداقة تجمع رجاء الجداوي و وردة الجزائرية.

ونوهت، إلى أن رجاء الجداوي كانت تحب الفلفل الأخضر لدرجة أنها كانت تزرعه بمنزلها، و كان عنصر أساسي بجميع وجباتها، بجانب الشاي بالحليب و البقسماط بوجبة الفطار.

16 غرزة أثناء تصوير حنفي الأبهة

وصرحت، أن والدتها أثناء تصويرها فيلم حنفي الأبهة تعرضت لحادثة أثناء التصوير تسببت بـ 16 غرزة تجميلية بوجهها أعلى عيونها، مؤكدة رفض والدتها تماما لإجراء أي نوع من عمليات التجميل بل كانت متصالحة مع شكلها و سنها تماما. 

رجاء الجداوي أميرة مختار حسن مختار رجاء الجداوي و زوجها حنفي الأبهة وردة الجزائرية

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