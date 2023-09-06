محافظ الإسكندرية يبحث تعزيز التعاون مع وفد مقاطعة شاندونج الصينية 

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الأربعاء، وفدا من مقاطعة شاندونج الصينية برئاسة لي هونج، وبحضور السيد يانغ يي القنصل العام لدولة الصين، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء، رحب الشريف بالوفد الصيني على أرض الإسكندرية، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين، والحرص الشديد على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، ومشيرا إلى الأهمية الحضارية والتاريخية والتراثية لمدينة الإسكندرية.

وأثني محافظ الإسكندرية على زيارته لدولة الصين وزيارته لمقاطعة سيشوان منذ شهرين، مشيرًا إلى أنه زار خلالها العديد من المشروعات الكبري والشركات، وأبدى اهتمامه بفتح باب التعاون للاستثمار في مثل هذه المشروعات.

من جانبها، شكرت السيدة/ لي هونج السيد المحافظ على حفاوة الاستقبال. وأعربت عن سعادتهم بتواجدهم بمدينة الإسكندرية، لافتة إلى أنها تتميز بالعديد من المقومات الجمالية.

وأكدت على اهتمامهم بتعزيز التعاون بين الإسكندرية ومقاطعة شاندونج، مشيرة إلى أوجه الشبه الذي يجمع بين الإسكندرية والمقاطعة، موضحة أن المقاطعة هي مدينة ساحلية وزراعية وصناعية و اقتصادية و ثقافية و تعداد سكانها ما يقارب 100 مليون نسمة، و بها النهر الأصفر مثل نهر النيل و مساحتها تبلغ 160 ألف كيلو متر مربع، وتحتل المركز الثالث في الصين كمدينة اقتصادية، وبها 2 ميناء، و هي مسقط رأس الحضارة الصينية و مهد الحضارة الكنفوشية و بها 4 مواقع من ضمن التراث العالمي.