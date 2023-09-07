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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والدي ومحمد رياض مش بيرشحوني..رانيا محمود ياسين تكشف الشخصية التي تحلم بتقديمها

صدى البلد

حلت الفنانة رانيا محمود ياسين، ضيفة على برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، و كشفت العديد عن حباتها الفنية و الشخصية. 

 

اتعلمت من محمد رياض أني أهدأ في مشاعري

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان محمود ياسين، إنها تعلمت الكثير من خلال عشرتها بزوجها الفنان محمد رياض و زواج منذ 25 سنة.

وأوضحت، "اتعلمت من جوزي أني أهدأ في مشاعري و مابينهاش بسهولة و أسمع أكتر ما أتكلم".

وأشارت، إلى أنها اكتسبت من والديها حب البيت و الأسرة و ذلك ما تربت عليه و أوصيت به قبل الزواج، موضحة: "اكتسبت من أمي خوفها الزائد علينا".

ما ورثته من والدها

وأضافت، أنها تعلمت من والدها الفنان محمود ياسين أن تتقي شر الحليم إذا غضب، معقبة: "بابا لما كان بيتعصب مكونتش أعرفه، بالرغم من صبره الطويل"، مؤكده أنها تشبه في هذا الطبع.

 

من ورا والدي.. بابا ومحمد رياض مش بيرشحوني لأعمال

أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان محمود ياسين، أنها ترى صفات مشتركة بين والدها و زوجها محمد رياض، و أن الطيبة و المثالية تجمعهما.

 

وأضافت "ياسين"، أنها عندما بدأت مشوارها الفني كان كلل من والدها و زوجها و أخيها يخجلوا أن يرشحوها بالأعمال الفنية سواء هي أو والدتها.

بابا كان رفضه 

ونوهت "ياسين"، إلى أن دورها بمسلسل العصيان لم يكن من ترشيح والدها، موضحة: " المخرج أحمد السبعاوي كلمني من ورا بابا بسبب أنه كان رفضه".

 

ولفتت، إلى أن دورها الشرير بمسلسل العصيان، التصق بها لفترة طويلة في أذهان الجمهور معقبة: "ناس كتير افتكروني بقوة ناهد الغرباوي و لكنني أطيب من كده".

 

تكشف الشخصية التي تحلم بتقديمها

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، نجلة الفنان محمود ياسين، أنها تتمنى أن تقوم بتمثيل شخصية السيدة نفيسة بعمل درامي.

وأوضحت "ياسين"، أن السيدة نفيسة بجانب أنها سيدة العلم لكنها أيضا طبيبة، معقبة: "أتمنى أن ربنا يديني طولت العمر و تجيلي الفرصة و أقوم بها".

 

تشابه زوجها و والدها

ونوهت، إلى أن زوجها محمد رياض به العديد من الصفات المشتركة مع والدها، و ذلك يثير استغرابهم هي و أخيها، موضحة: "بالعشرة مع محمد اكتشفت أنه في كتير من بابا".

 

رانيا محمود ياسين محمود ياسين محمد رياض مسلسل العصيان السيدة نفيسة

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