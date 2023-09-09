المغرب.. بيان مهم من الجيش بعد الزلزال العنيف

وجه الجيش المغربي في بيان عاجل له منذ قليل، دعوة للمواطنين المغاربة بضرورة أخذ الحيطة والحذر والانتقال إلى مواقع آمنة تحسبا لخطر وقوع هزات ارتدادية جديدة.

ووضحت القوات المسلحة الملكية المغربية عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي: "نذكركم بضرورة أخذ الحيط والحذر واتخاذ إجراءات السلامة لخطر وجود هزات ارتدادية".

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، سجلت في الساعات الأولى من صباح السبت بإقليم الحوز (وسط غرب)، حسبما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

وأوضح المعهد في "نشرة إنذارية" مشتركة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن هذه الهزة التي حدد مركزها في جماعة إيغيل التابعة لإقليم الحوز، وقعت الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة وثانية واحدة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

وشعر سكان المملكة بالهزة الأرضية التي استمرت حوالي دقيقتين، وخرج معظمهم إلى الشوارع خوفا من ارتدادات موالية للهزات الأولى.

وتحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن انهيار عدد من المباني بالمناطق العتيقة في بعض المدن، وتصدع بنايات أخرى.