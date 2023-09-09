أخبار الفن.. رانيا يوسف تعلن ندمها الزواج من محمد مختار.. وشمس تبكي فقدان والدتها وأشقائها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



تختتم اليوم، فعاليات النسخة ٨٠ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، التي شهدت عدد كبير من الأفلام القوية من أنحاء العالم وغاب عنها الكثير من نجوم هوليوود.

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مرور عدد محدود من النجوم لحضور عروضهم الأولى لأعمالهم المميزة هذا العالم بداية من آدم درايفر، باتريك ديمبسي، جيسيكا تشاستين، بيتر سارسجارد، وغاب عن الحضور برادلي كوبر وإيما ستون وغيرهم.

دخلت الفنانة شمس ، فى نوبة بكاء ، على الهواء مباشراً ، وذلك اثناء استضافتها فى برنامج قاعدة ستات ، والذى يعرض عبر مجموعة قنوات الفا ، وتقدمه الإعلامية مروة صبري .

وبكت الفنانة شمس بعد حديثها عن وفاة اشقائها ووالدتها مؤكدة انها شعرت “ بالكسر ” .

حضرت الممثلة الأمريكية جيسيكا تشاستين عرض فيلمها الجديد memory للمخرج ميشيل فرانكو رغم غياب الكثير من نجوم هوليوود عن حضور فعاليات عرض أفلامهم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وحرصت جيسيكا تشاستين على التواجد بالمؤتمر الخاص بفيلمها الجديد memory إلى جانب مخرجه وفريق العمل والتواصل مع الصحفيين والجمهور بتلقائيتها المعتادة.

أكدت الفنانة رانيا يوسف أنها لا تفكر فى الزواج مجدداً، وذلك فى أحدي التصريحات التليفزيونية، أثناء تواجدها فى دولة لبنان .

وتابعت رانيا يوسف قائلة: أنا حالياً حرة طليقة، وحالياً سعيدة للغاية، ومن المستحيل أن أكرر فكرة الزواج مرة أخري .

ردت الفنانة رانيا يوسف علي طليقها محمد مختار ، الذى أكد فى أحد البرامج التليفزيونية، أنه لم يقم بالإنتاج لها خلال فترة زواجهما عكس زوجته الاولي نادية الجندي التى كان يعتبرها حصان رابح.

وقالت رانيا يوسف فى تصريحات تليفزيونية: ما قاله يعبر عن رأيه، وبعد أن حدث الطلاق بينا أصبحت “نمبر وان” ومن نجمات الصف الأول.

شرت الفنانة نسمة محجوب عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” برومو فيم دولارات ، والذى يقوم بانتاجه خالها المنتج مدحت سعد .

وعلقت نسمة محجوب قائلة : الف مبروك يا خالو على إنتاج فيلمك الجديد "دولارات .. دولارات "،واثقة إنه هيكسر الدنيا إن شاء الله كالعادة .. إستنوا الفيلم في السينمات قريب ".

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي “ اكس ” فيديو للفنانة اللبنانية نجوي كرم ، من حفلها فى المغرب ، والذى كان من المقرر ان يقام الليلة ، قبل ان تتخذ الجهات المعنية قراراً بالغاءه ، بسبب وقوع زلزال هناك .