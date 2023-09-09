خالص العزاء.. منة فضالي تدعو لضحايا زلزال مراكش

علقت الفنانة منة فضالي، على زلزال مراكش بالمغرب، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام انستجرام.

وكتبت: “خالص العزاء لدولة المغرب ربنا يرحم موتانا”.

زلزال المغرب

وحدث زلزال المغرب في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، واستطاعت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من رصد الزلزال واوضحت انه حدث صباح اليوم، السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 علي بعد 3262 كيلو متر غرب سيوة وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية فى تمام الساعة الواحدة و11 دقايق.

امكانية تأثر مصر بأي توابع نتيجة لزلزال المغرب اليوم، فقد طمئن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الزلزال بعيد جدا عن مصر حيث يبعد 3262 كيلو متر غرب مدينة سيوة المصرية، وان المعهد لم يصل إليه حتي الآن ما يفيد وقوع اي خسائر داخل الأراضي المصرية أو الشعور بأي هزات داخلها.