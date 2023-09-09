الاتفاق تم.. خطوة أخيرة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة عالمية

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، إنهاء النادي الأهلي اتفاقه مع الفرنسي أنطوني موديست، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند السابق، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر صفحته على موقع “فيس بوك” ؛ “الأهلي يستعد للاعلان الرسمي عن ضم موديست خلال ساعات في حالة اجتيازه الكشف الطبي”.

منشور عمر ربيع ياسين

ورحل أنطوني موديست صفقة الأهلي الجديدة عن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني عقب نهاية عقده في 30 يونيو الماضي، ولا يرتبط البالغ من العمر 35 عاما بأي نادٍ في الوقت الحالي.

أرقام أنطوني موديست

ولعب موديست لأندية نيس وأنجيه وجيروندان بوردو وبلاكبيرن روفرز وباستيا وهوفنهايم وكولن وتيانجين تيانهاي بينما كان بوروسيا دورتموند آخر محطاته.

وخلال مسيرته الاحترافية التي انطلقت موسم 2006-2007، خاض موديست 478 مباراة، سجل 178 هدفا وصنع 38 مباراة، وحصل على 49 بطاقة صفراء و 3 بطاقات حمراء.