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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أشرف سنجر: الصراع الصيني الأمريكي وصل إلى مستوى كبير في قمة العشرين.. فيديو

قمة العشرين
قمة العشرين

كشف أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، عن أبرز الموضوعات التي طرحت على طاولة قمة مجموعة العشرين.

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محمد العرابي عن قمة العشرين: محاولات لإعادة تشكيل تحالفات دولية

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مسئول إماراتي: مشاركتنا في قمة العشرين تعكس عمق العلاقات الثنائية مع الهند

 

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن أبرز شيء اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية تطرح مبادرة تقاوم مبادرة الصين بشكل كبير، من خلال بناء علاقات اقتصادية قوية مع الشرق الأوسط وأوروبا والهند.

وأضاف سنجر أن ذلك يعني أن الصراع الصيني الأمريكي وصل إلى مستوى كبير في قمة العشرين، والذي يوضح سبب غياب الرئيس الصيني، بسبب الضغوط الكبيرة في العلاقات الصينية الأمريكية والتنافس الكبير.

وأشار إلى أن الهند في إدارة هذا المشهد المنقسم بين دول قمة العشرين، والمسئولين عن التغيرات المناخية وكل التحديات من أعباء الديون.
 

التغيرات المناخية السياسات الدولية الشرق الأوسط وأوروبا العلاقات الصينية الأمريكية الولايات المتحدة الامريكية خبير السياسات الدولية فضائية اكسترا نيوز قمة مجموعة العشرين

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