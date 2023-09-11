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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الأرصاد تحذر من العاصفة دانيال.. رزوج يشكو: مراتي نصبت عليا في 36 ألف دولار وكيلو ذهب.. وأحمد موسى: مصر أصبحت مركزًا للتجارة العالمية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.

ريم طارق ترد على فيديو الصلح مع حسن شاكوش: مشروط ومشكلاتنا مخلصتش
قالت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، إنّ مشكلاتها لم تنتهِ مع طليقها، موضحةً أن مقطع الفيديو الذي خرجت به على السوشيال ميديا والذي أعلنت فيه انتهاء مشكلاتها مع شاكوش كان مشروطا عليها من قبل أهل الخير الذي تدخلوا من أجل حل المشكلات بينهما.
 

العاصفة دانيال داخلة على مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين: خلوا بالكم
كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تأثير العاصفة "دانيال"، على حالة الطقس في مصر الأيام القادمة بعد وصولها إلى ليبيا".
 


أحمد سليمان لجمهور الزمالك: مصلحة النادي ووحدة هدفي الأساسي| فيديو
أعلن أحمد سليمان، المرشح لانتخابات نادي الزمالك، عن طموحه في العودة بالنادي إلى مكانته الطبيعية؛ حال فوزه في الانتخابات المقبلة.
 

زوج متهما طليقته: تتاجر في العملة وحاولت تخلص على حياتي بالسم
عرض برنامج تفاصيل، مأساة أب يدعى محمد الفقى من البحيرة، مأساته مع زوجته.
 

زوج يستغيث: مراتي نصبت عليا في 36 ألف دولار وكيلو ذهب| فيديو
كشف رجل يدعى محمد الفقي من البحيرة، تفاصيل النصب عليه من قبل زوجته وأهلها وابن خاله.
 

أحمد موسى: مصر أصبحت مركزًا للتجارة العالمية والعربية
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الولايات المتحدة تسعى لضرب مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهو الطريق الذي يربط بين آسيا وأوروبا، مشيرًا إلى أهمية هذه الطرق والممرات خلال السنوات المقبلة.
 

والد لاعب المصارعة الهارب سيف شكري: ابني مكنش قادر يشيل مصاريفه
‏قال الأستاذ شكري محمد، والد لاعب المصارعة الهارب سيف شكري، إنهم تفاجئوا مثل الجميع بهروبه، مؤكدا أن ابنه كان قادما إلى دبي ثم من دبي إلى مصر، وكانوا في انتظاره مثلما يسافر لأي بطولة ثم تفاجئوا انه تأخر عن موعده، ومروا بليلة صعبة جدا بسبب القلق.
 

أفريقية الشيوخ: الرئيس السيسي يحمل على عاتقه مصلحة الوطن
قالت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إن مجموعة الـ20 مهمة للغاية نظرًا لمدى مساهمة المجموعة في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين مهم جدًا، خاصة وأن معظم دول العالم تعاني الآن من الأزمة الاقتصادية.
 

أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة للمواطنين على الهواء| فيديو
أكد الإعلامي أحمد موسى، وجود محاولات مستمرة للتشكيك في مشروعات التنمية التي تقوم بها مصر، مشدد على أن الدولة تعمل بقوة، وتملك رؤية واضحة في تنفيذ مشروعاتها، بما في ذلك مشروع ممر طابا العريش، الذي يستهدف حركة التجارة العربية.
 

عاجل.. الإعصار دانيال يضرب عدة محافظات مصرية خلال ساعات
كشف الدكتور علي قطب نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، وأستاذ المناخ، تفاصيل جديدة عن الإعصار دانيال والذي من المتوقع أن يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الإعصار قادم من ليبيا، وضرب من قبلها دولة اليونان. 
 

احمد سليمان اقتصاد العالم الأرصاد الجوية الانتخابات المقبلة السوشيال ميديا العاصفة دانيال

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