مهم لطلاب المدارس| الصحة تكشف تطورات الإصابة بالمتحور الجديد لـ كورونا

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، استعداد الوزارة لـ التعامل مع المتحور الجديد لـ فيروس كورونا، وتحديدًا بشأن طلاب المدارس.

وأكد متحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك استعداد من قبل الوزارة، وأن الأمور مستقرة، وأن منظمة الصحة العالمة أكدت أن درجة الخطورة الصحية من المتحور الجديد منخفضة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على قناة تن تقديم الإعلامية سلمى عادل، أن التعامل مع الفيروس أو المتحور الجديد لـ كورونا، يتم مثل أن هذا الدور مثل البرد العادل.

ولفت إلى أن الوزارة لا تخفي شيء، وأنه في وقت اكتشاف إصابة تم الإعلان عنها، في الحال، وأن التعتيم يضر بالحالة الصحية، ولكن الدولة ووزارة الصحة تتعامل بـ شفافية.

وأشار إلي أن ما ينشر على السوشيال ميديا غير صحيح، وأن الوزارة تتعامل مع المتحور بكل شفافية، ومثل ما يتم العلاج في جميع الدول.