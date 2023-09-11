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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

ريم طارق طليقة مؤدي
ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش

تصدر اسم ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاتها ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمة الإعلامية بسمة وهبى، عبر شاشة قناة “المحور” الفضائية، وتحدثت ريم عن خلافها مع حسن شاكوش، وحقيقة فيديو الاعتذار الذي نشره عبر حسابه الشخصي، وقولها أنها لم أحصل علي مستحقاتها الشرعية حتى الآن.

ريم طارق: سأقاضي حسن شاكوش.. "أطالب بحقوقي لاني مش واحدة من الشارع" - رادار 90
 ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش

ريم طارق وحسن شاكوش

قالت ريم طارق، طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، من خلال فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، “أنا عاملة الفيديو ده علشان أوضح الفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا إني خدت حقوقي فكان إجباري عليا إني أعمل الفيديو ده علشان حقوقي، وفعلاَ عملت الفيديو علشان أخد حاجتي”.

وتابعت ريم : “هارجع وأقول أن مفيش صلح حصل وكل اللي حصل كان فيلم ولعبة عليا”.

طليقة حسن شاكوش تخرج عن صمتها

 قالت ريم طارق أثناء حوارها ببرنامج “90 دقيقة”، “فيه بنات كانوا بيعتوا لي صورهم وهما بيلبسوا هدومي في فيلا حسن شاكوش، ومش هعرض حاجة زي دي وواجهته قدام الناس، وجزء من الحاجات الشخصية بتاعتي ملقتهاش ومع ذلك ارتضيت، وحقوقي القانونية هاخدها بالقانون”.

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ريم طارق: رجعت لحسن شاكوش ساعة ذهب 

وتابعت ريم، أنا رجعت ساعة ذهب لحسن شاكوش، ووجدت الساعة داخل أشيائي الخاصة، وقالت ريم: “لما روحت أخد حاجتي وهدومي من البيت لقيت ساعة ذهب بتاعة حسن كان شايلها معايا، قررت تاني يوم أثبت له حسن نيتي قدام الناس وقلت له أنا عاوزاك ودي الأمانة اللي كنت شايلها معايا وبعرفك أني مش وحشة، وفي النهاية خلف هو اتفاقه وما أدنيش حقوقي القانونية”.

ريم طارق طليقة حسن شاكوش تنهار على الهواء: «فضحني وبيلبس هدومي».. «فيديو» - الأسبوع
ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش

قيمة حقوق طليقة حسن شاكوش 

واختتمت ريم، أنا حاولت المطالبة باستعادة أشيائي الخاصة وملابسي من فيلا حسن شاكوش، وبالإضافة إلى ذلك حقوقي القانونية مثل “المؤخر والقائمة والشبكة” وهم جميعهم بقدر 600 ألف جنيه فقط ولكن حسن شاكوش رفض واتفقوا في النهاية على إعطائي 400 ألف جنيه ولكنها تفاجأت أن نشر الفيديو الذي أعلنت فيه استعادة أشيائها ولم يعطها حقوقها القانونية وخلف بوعده.

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