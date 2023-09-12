بيجو 408 أم MG RX5 PLUS .. أيهما الأحسن بالأسعار والمواصفات

تقدم شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، باقة من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، احدثها النسخة الرياضية 408 موديل 2023، بينما تقدم العلامة التجارية الصينية MG عدد كبير ايضا من الاصدارات، وتعد MG RX5 PLUS هي احدث سيارة لها بالسوق المصري.

وتنتمي هذه الطرازات إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتعد تلك النسختين هما احدث اصدارات مطروحة في السوق المصري، تحمل علامة الاسد الفرنسي وشعار MG، ولذلك يقدم موقع "صدى البلد" ابرز المواصفات الفنية للنسختين بالاضافة إلى اسعارهم الرسمية في السوق المصري.

بيجو 408 موديل 2023

القدرات الفنية لـ بيجو 408 موديل 2023

تحتوي السيارة بيجو 408 موديل 2023 على محرك 4 سلندر تيربو سعة 1600 سي سي، يتمكن من انتاج 215 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي 8 غيار، مع تقنية الدفع الامامي.

بيجو 408 موديل 2023

الابعاد الهيكلية للسيارة بيجو 408 موديل 2023

الطول الكلي 4687 مم.

العرض الكلي 1859 مم.

الارتفاع الكلي 1478 مم.

قاعدة العجلات 2787 مم.

حقيبة التخزين 536 لتر.

سعة خزان الوقود 50 لتر.

MG RX5 PLUS موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة MG RX5 PLUS موديل 2023

تضم MG RX5 PLUS 2023 محرك تيربو سعة 1500 CC، مكون من 4 اسطوانات، وقوة اجمالية قدرها 171 حصانا، مع 275 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد اوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 7 سرعات طراز DSG، وسرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

MG RX5 PLUS موديل 2023

الابعاد الخارجية وقياسات السيارة MG RX5 PLUS موديل 2023

طول كلي 4571 مم.

عرض كلي 1855 مم.

ارتفاع كلي 1719 مم.

قاعدة عجلات 2708 مم.

حجم حقيبة التخزين 430 لتر.

خزان الوقود سعة 55 لتر.

اسعار السيارة بيجو 408 و MG RX5 PLUS الرسمية موديل 2023 في مصر

سعر بيجو 408 موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى بيجو 408 موديل 2023 بسعر 1,560,000 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 408 موديل 2023 بسعر 1,780,000 جنيه.

سعر MG RX5 PLUS موديل 2023 في مصر