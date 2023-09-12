مبحبش الخيانة| محمد صلاح عن إمام عاشور: مكنش زملكاوي

كشف الكابتن محمد صلاح نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن هناك نجوم مميزة، ولكن لا تشعر بهم خارج المعلب، وهدفهم الأساسي الملعب.

وأضاف خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن اللاعب إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي، والزمالك السابق، كان الأفضل عندما كان يلعب في الزمالك.

ولفت إلي أن إمام عاشور لن يلعب من تلقاء نفسه، في الأهلي، وأنه سيلعب وفق خطه، موضحًا وهو منفعل " مبحبش الخيانة، وإمام مش زملكاوي".

وتابع :" إمام عاشور خان الزمالك، وأن اللاعب كان عليه أن يخبر النادي، بالنادي الذي سيذهب له، وأن إدارة الزمالك لم تتصرف بالطريقة الصحية، في قصة إمام عاشور".

وأشار إلي أن :" الزمالك جاب إمام عاشور من المحلة، ووقف بجانبه حتى أصبح نجم كبير، وكان من أفضل اللاعبين بالدوري".