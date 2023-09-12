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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

1000 جنيه.. صرف مكافأة احتفالا بالمولد النبوي| تفاصيل

مكافأة
مكافأة

تسعي الحكومة إلي تقديم سبل الدعم للموظفين وتقديرهم من خلال صرف المكافآت المالية لهم حيث اعتمد الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، مكافأة مالية تشجيعية بقيمة 1000 جنيه، لجميع العاملين بالهيئة والفروع والإدارات التابعة لها بالمحافظات.


مكافأة مالية لهؤلاء الموظفين

وتقدم المكافأة المالية لجميع العاملين بهيئة الإسعاف المصرية والأفرع والإدارات التابعة لها بالمحافظات إيمانا وعرفانا بالجهود الحثيثة التي يبذلها أبناء المنظومة الإسعافية في شتى ربوع مصر وأرجائها، وعملهم بلا كلل أو ملل لتلبية كل الاستغاثات الإسعافية والطبية الطارئة على مدار 24 ساعة متواصلة.

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مكافأة 1000 جنيه بمناسبة المولد النبوي الشريف


ويتم  صرف تلك المكافأة بالتزامن مع حلول الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف حيث تتزامن إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري.

إجازة المولد النبوي الشريف


وتعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 من أهم العطلات التي ينتظرها الموظفين للاحتفال بالمولد النبوي الشريف علي طريقتهم الخاصة سواء بحضور حلقات ذكر  أو شراء حلوي المولد النبوي الشريف.

وتعتبر  العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 

إجازة المولد النبوي الشريف 2023، حيث يأتي موعد المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري.

ومن المتوقع أن يتم ترحيل الإجازة الرسمية ليتم ضمها مع الإجازات الأسبوعية، كما جرت العادة فى الإجازات الماضية ليكون بذلك موعد إجازة المولد النبوي الشريف فى يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري.

حيث أنه سبق وأصدر مجلس الوزراء قرارات بترحيل الإجازات والعطلات الرسمية التي يتصادف وجودها خلال أيام الأسبوع إلى يوم الخميس.

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كما ووفقا لقرارات ترحيل الإجازات من المقرر أن يتم ترحيل  إجازة المولد النبوي الشريف ليوم الخميس الموافق 13 ربيع الأول سبتمبر 2023 ، واعتباره إجازة رسمية،  بدلا من إجازة المولد النبوي الرسمي يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر .

يتبقي فى إجازات 2023  الجمعة الموافق 6 أكتوبر وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣).

مكافاة مكافأة مالية صرف مكافأة مالية منح مكافأة مالية المولد النبوي الشريف إجازة المولد النبوي الشريف 2023

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