عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية تكشف عن موعد المولد النبوي 2023

المولد النبوي
المولد النبوي

يكثر البحث عن المولد النبوي 2023، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر صفر وبداية شهر ربيع الأول 1445 هجريا، ولذلك كثر البحث عن موعد مولد النبي وما هو يوم و موعد إجازة المولد النبوي 2023 .

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية عن موعد المولد النبوى فلكيا، وعن أول أيام شهر ربيع الأول،  اعتمادآ علي الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد. 

موعد مولد النبي 

ويتساءل الكثير عبر محرك البحث جوجل عن تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحل المولد النبوى الشريف في يوم12 ربيع الأول يعد مولد النبي احتفالًا كبيرًا لدى جموع المسلمين شرقُا وغربا، فهو كيوم عيد لما لهذا اليوم من تشريف، وأهمية كبيرة عند جموع المسلمين. 

البحوث الفلكية: السبت المقبل أول أيام ربيع الأول.. والمولد النبوى 27 سبتمبر

باتت تفصلنا أيام معدودة على المولد النبوى الشريف، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن المولد النبوى سيكون يوم الأربعاء 12 ربيع الأول الموافق 27 سبتمبر 2023، أن شهر ربيع الأول سيكون أول أيامه السبت المقبل 16 سبتمبر الجارى وعدته أيضا 30 يوما.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. الجامعات التكنولوجية تبدأ استقبال طلاب الثانوية العامة | أوراق التقديم والمصروفات الدراسية

هل تحدث زلازل جديدة بالمنطقة العربية؟.. البحوث الفلكية ترد

رئيس البحوث الفلكية يكشف المستور: حقيقة تعرض مصر لزلزال وتسونامي بعد كارثة المغرب.. والعالم الهولندي “دجال”

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الأول والثاني

فرصة أخيرة لطلاب الدور الثاني للتسجيل في تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2023

تعليمات هامة من كلية إعلام جامعة القاهرة للطلاب الجدد

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

البحوث الفلكية: زلزال المغرب ليس له علاقه بما حدث في تركيا وسوريا.. و«الهولندي» دجال

القمر يجاور نجمًا أكبر من الشمس بـ 3 أضعاف في سماء مصر

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. الرسمي من هنا

نظام التقويم الهجري ، يعتمد على الشهر القمري، الذي يتمثل في المدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض، حيث تقاس هذه المدة عادة من محاق إلى محاق تال، والأشهر الهجرية هي:  المحرم - صفر - ربيع الأول - ربيع الآخر - جمادى الأولى - جمادى الآخرة - رجب - شعبان - رمضان - شوال - ذو القعدة - ذو الحجة.

وتبدأ مع أول ايام شهر ربيع الأول مراسم الاحتفال بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، بشراء الحلوى وتوزيعها.

يحتفل المصريون في المولد النبوي 2023 بتوزيع الحلوي، ومن أشهر حلويات المولد النبوي في مصر السمسمية والحمصية والفولية والملبن، لكن الآن تطورت الصناعة وأصبحت هناك أصناف جديدة ومتنوعة، أبرزها المكسرات مثل البندق والفستق والكاجو أو مضاف إليها قمر الدين والمشمش المجفف والكريز والقراصيا، بهدف جذب الأشخاص بالألوان والأطعمة.

موعد إجازة المولد النبوي 2023

يترقب عدد كبير من المواطنين موعد المولد النبوي، خاصة الموظفين للحصول على إجازة المولد النبوي 2023 لأنها ضمن الإجازات الرسمية في الدولة، وتكون مدفوعة الأجر للقطاع العام والخاص.

يكون موعد إجازة المولد النبوي 2023 يوم الأربعاء 27-9-2023 المقبل،  وحتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد إجازة المولد النبوي 2023، وفقًا لقائمة العطلات الرسمية لعام 2023، ولكن مازال الموظفون في انتظار قرار مجلس الوزراء.

ومن المتوقع أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس.

بهدف إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لقضاء عدد أيام إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع واستثمارها، وعادًة ما يتم إصدار القرار الرسمي لترحيل الإجازة الرسمية قبل موعدها الرسمي بأيام.

ويحصل الموظفون على 3 أيام إجازة متتالية التي توافق يوم الخميس، ثم يومي الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية، وعادة ما يتم إصدار القرار الرسمي لترحيل الإجازة الرسمية قبل موعدها الرسمي بعدة أيام.

المولد النبوي موعد مولد النبي المولد النبوي 2023 موعد إجازة المولد النبوي 2023 موعد إجازة المولد إجازة المولد إجازة المولد النبوي 2023 مولد النبي تاريخ مولد النبي البحوث الفلكية السبت المقبل أول أيام ربيع الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

مصر تقدم العزاء إلى ليبيا وتتضامن معها في مواجهة آثار العاصفة "دانيال"

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

اقتلعت منزل من مكانه.. مشاهد صادمة لـ العاصفة دانيال في ليبيا |فيديو

مضاعفة حجم التجارة بين البلدين.. أردوغان يشيد بلقاء الرئيس السيسي في قمة العشرين

وزير الطيران: مطار العريش سيكون جاهز للتشغيل منتصف العام المقبل

تركيا : لا جدوى من الضغط علينا بشأن انضمام السويد للناتو

شاهد| إعصار دانيال يغرق مدينة سوسة .. إعلان محبط من الجيش الليبي

العاصفة دانيال .. متحدث الصحة يعلن إجراء مهمًا من الوزارة | خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاتشب

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

مش هتفرقها عن الخضراء.. طريقة عمل الملوخية الناشفة

العروسة رحلت قبل فرحها.. وجبة سريعة بكل منزل تسبب الوفاة المفاجئة

فيديو

فيضانات رهيبة في ليبيا أغرقت السيارات والمنازل .. وإعلان أحد مدنها "منكوبة"

شمس الكويتية تبحث عن «راجل تافه»: طليقي سبب قص شعري| فيديوجراف

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ