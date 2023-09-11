البحوث الفلكية تكشف عن موعد المولد النبوي 2023

يكثر البحث عن المولد النبوي 2023، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر صفر وبداية شهر ربيع الأول 1445 هجريا، ولذلك كثر البحث عن موعد مولد النبي وما هو يوم و موعد إجازة المولد النبوي 2023 .

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية عن موعد المولد النبوى فلكيا، وعن أول أيام شهر ربيع الأول، اعتمادآ علي الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

موعد مولد النبي

ويتساءل الكثير عبر محرك البحث جوجل عن تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحل المولد النبوى الشريف في يوم12 ربيع الأول يعد مولد النبي احتفالًا كبيرًا لدى جموع المسلمين شرقُا وغربا، فهو كيوم عيد لما لهذا اليوم من تشريف، وأهمية كبيرة عند جموع المسلمين.

البحوث الفلكية: السبت المقبل أول أيام ربيع الأول.. والمولد النبوى 27 سبتمبر

باتت تفصلنا أيام معدودة على المولد النبوى الشريف، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن المولد النبوى سيكون يوم الأربعاء 12 ربيع الأول الموافق 27 سبتمبر 2023، أن شهر ربيع الأول سيكون أول أيامه السبت المقبل 16 سبتمبر الجارى وعدته أيضا 30 يوما.

نظام التقويم الهجري ، يعتمد على الشهر القمري، الذي يتمثل في المدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض، حيث تقاس هذه المدة عادة من محاق إلى محاق تال، والأشهر الهجرية هي: المحرم - صفر - ربيع الأول - ربيع الآخر - جمادى الأولى - جمادى الآخرة - رجب - شعبان - رمضان - شوال - ذو القعدة - ذو الحجة.

وتبدأ مع أول ايام شهر ربيع الأول مراسم الاحتفال بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، بشراء الحلوى وتوزيعها.

يحتفل المصريون في المولد النبوي 2023 بتوزيع الحلوي، ومن أشهر حلويات المولد النبوي في مصر السمسمية والحمصية والفولية والملبن، لكن الآن تطورت الصناعة وأصبحت هناك أصناف جديدة ومتنوعة، أبرزها المكسرات مثل البندق والفستق والكاجو أو مضاف إليها قمر الدين والمشمش المجفف والكريز والقراصيا، بهدف جذب الأشخاص بالألوان والأطعمة.

موعد إجازة المولد النبوي 2023

يترقب عدد كبير من المواطنين موعد المولد النبوي، خاصة الموظفين للحصول على إجازة المولد النبوي 2023 لأنها ضمن الإجازات الرسمية في الدولة، وتكون مدفوعة الأجر للقطاع العام والخاص.

يكون موعد إجازة المولد النبوي 2023 يوم الأربعاء 27-9-2023 المقبل، وحتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد إجازة المولد النبوي 2023، وفقًا لقائمة العطلات الرسمية لعام 2023، ولكن مازال الموظفون في انتظار قرار مجلس الوزراء.

ومن المتوقع أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس.

بهدف إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لقضاء عدد أيام إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع واستثمارها، وعادًة ما يتم إصدار القرار الرسمي لترحيل الإجازة الرسمية قبل موعدها الرسمي بأيام.

ويحصل الموظفون على 3 أيام إجازة متتالية التي توافق يوم الخميس، ثم يومي الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية، وعادة ما يتم إصدار القرار الرسمي لترحيل الإجازة الرسمية قبل موعدها الرسمي بعدة أيام.