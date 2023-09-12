لحظات عصيبة.. لماذا اختفت الشمس بالقاهرة وسر الرائحة الكريهة وأين وصل دانيال؟

بالتزامن مع تأثر البلاد بالعاصفة دانيال منذ أمس الإثنين شهدت مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، موجة من التقلبات الجوية السيئة.

العاصفة دانيال

وتسود البلاد روائح كريهه مثل الغاز ومياه الصرف الصحي، بعد التأثر ببواقي العاصفة دانيال، التي ضربت ليبيا منذ أيام قليلة، حتى تحولت إلى منخفض جوي ضرب مصر، في شكل أمطار وأتربة.

تعرضت مدن ومراكز متفرقة بالبلاد إلى سقوط أمطار تتراوح شدتها من خفيفة إلى متوسطة، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة على البلاد اليوم، وتأثرت عدة محافظات بـ وصول العاصفة دانيال إلى البلاد، وذلك من حيث سقوط أمطار متفاوتة الشدة، بالإضافة إلى وجود نشاط ملحوظ في حركة الرياح المصحوبة بالأتربة والرمال.

وعلق مصدر داخل وزارة البيئة على الأنباء المتداولة، بشأن انتشار رائحة غاز ومجاري في الهواء ببعض المناطق تزامنا مع قدوم العاصفة دانيال، قائلًا: لم تصل إلى وزارة البيئة شكاوى حتى الآن.

وأضاف المصدر: أنه ستتم دراسة الأمر وتوضيح الأسباب للمواطنين حال التأكد مما يتم تداوله، وإذا كانت هناك تحذيرات لكبار السن بشأن هذا الأمر فسيتم إصدارها بشكل عاجل.

وتابع: إذا كانت هناك رائحة غاز فإنه من غير الواضح الموقع التي حدثت فيه الواقعة، لأنه لا يمكن أن تكون منتشرة في كل ربوع محافظتي القاهرة والجيزة، مع العلم بأن أعمال إضافة المواد ذات الروائح النفاذة لشبكة الغاز الطبيعي تتم في أثناء إجراء صيانة لأحد المواقع فقط، ويتم النشر قبلها من قبل الشركة.

فيما كشف الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة لشئون المناخ، عن سر انتشار رائحة شبيهة برائحة الغاز والمجاري في بعض المدن.

العاصفة دانيال

وقال الدكتور محمد فهيم، إن ذلك بسبب منخفض جو سطحي يجذب داخله التيارات من الجوانب ويركزها في الوسط، مبينا أن هذه الرائحة ناتجة عن جذب دخان مصانع وأتربة وغيرها وهي أقرب لرائحة الكبريت.

وطمأن الدكتور فهيم، المواطنين، بأنه لا ضرر ولا خوف من هذه الرائحة، قائلًا: مفيش ضرر، أيام السحابة السوداء الأتربة وأدخنة المنخفضات تصحبها روائح غريبة ربما يشعر البعض بأن عيونهم بها ألم، موضحًا أن الظروف المناخية في مصر حاليًا إحدى تداعيات المنخفصض السطحي الذي يسحب من الأطراف الأدخنة وينتج عنها رائحة غريبة.

قدوم العاصفة دانيال لمصر

وأضاف مستشار وزير الزراعة لشئون المناخ، أن تداعيات الحالة المناخية الحالية، غبار عالق في الجو وسحب متراكمة لأن درجة الحرارة انخفضت 10 درجات في القاهرة اليوم، مؤكدًا أن هذه الحالة ستتلاشى على آخر اليوم.

وكانت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انتهاء تأثير بقايا العاصفة دانيال على كافة محافظات الجمهورية ، والذى أثر على البلاد بدء من أمس الإثنين بداية من مطروح والسلوم وسيوة ويمتد تأثير اليوم على شمال البلاد والمناطق الداخلية بالقاهرة الكبرى.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن ينتهى تأثير العاصفة دانيال على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من يوم الخميس، حيث تخرج العاصفة وتتجه لبلاد الشام لتشهد البلاد بداية من الخميس حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية.



ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق، ويسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد



كما يشهد اليوم نشاط رياح أحيانا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد ، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، وأمطار خفيفة تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

قالت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم، إن تأثير العاصفة دانيال على الأرضي المصرية سيكون ضعيفًا جدًا مقارنة بما شهدته السواحل اليونانية والأراضي الليبية وذلك بسبب تحولها لمنخفض جوي بمجرد دخولها الأراضي المصرية .

حالة الطقس اليوم

وأضافت "غانم"، أن السبب يرجع في ذلك أن العواصف والرياح تكتسب قوتها من البحار والمحيطات وان العاصفة دانيال زادت قوتها بسبب اكتساب قوتها من ارتفاع الرياح في البحر المتوسط لكنها تفقد قوتها عندما تتحرك لمسافات على اليابسة وعلى الأرض وتضعف سرعات الرياح وكمية الأمطار.

وكشفت "غانم" عن تأثير العاصفة على مصر، حيث أكدت أن تأثيرها بدأ أمس و سيمتد خلال يومين القادمين، كما شهدت محافظة مطروح سقوط أمطار من متوسطة لغزيرة، وسرعات رياح زائدة على الصحراء الغربية أدت لإثارة الرمال والاتربة شعر بها أهالي القاهرة الكبرى أمس.

العاصفة دانيال

وتابعت أنه من المتوقع خلال ساعات أن تمتد الأمطار لمحافظة الإسكندرية لكنها ستكون بصورة أقل وفي القاهرة مع نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، مشيرة إلى أن المنخفض الجوي سيتحرك إلى المنطقة الشرقية وستشهد المنطقة الشرقية والشمالية عدم استقرار في الأحوال الجوية مع سقوط كميات كبيرة من الأمطار على المناطق الساحلية وستكون متوسطة على المناطق الداخلية جنوب الوجه البحري سواحلنا الشمالية الشرقية مدن القنال.

في هذا الصدد، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرار الطوارئ حتى الانتهاء من اثار العاصفة دانيال بالكامل مع المتابعة المستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية وغرف المتابعة بالمحافظات التي تعرضت لها خاصة بالمدن الساحلية.



أوضح رسلان في بيان، أن جميع الشركات على مستوى الجمهورية ى حالة طوارئ واستعداد كامل منذ فترة بعد البدء فى فترة التقلبات والنوات المختلفة وتم انتشار المعدات بالمحافظات الساحلية للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار خاصة بالإسكندرية والساحل ومطروح ومدن القناة ووسط وجنوب سيناء، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ تشمل جميع القطاعات بجميع الشركات على مستوى الجمهورية.