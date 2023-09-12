لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

أطلقت الحكومة المصرية تحذيرا من تأثر الدولة بما يعرف العاصفة دانيال، التي ضربت اليونان وليبيا خلال الساعات الأخيرة، مخلفة آلاف الضحايا بين قتلى ومصابين، إضافة إلى دمار هائل بالممتلكات العامة والخاصة وشلل تام في الخدمات، حيث وصلت إلى مصر حاليا.

ووصف خبراء الأرصاد العاصفة دانيال بأنها "ظاهرة نادرة من حيث كمية المياه المتساقطة خلال 24 ساعة"، إذ ضربت تحديدًا مقاطعة مجنيسيًا على مسافة 300 كيلومتر شمال أثينا، كما اتجهت إلى ليبيا، وأجبرت السلطات على إغلاق 4 موانئ نفطية رئيسية لمدة 3 أيام.

العاصفة دانيال تصل مصر

وكشفت خرائط الطقس صباح اليوم الثلاثاء، عن سقوط الأمطار على سيوة ومطروح، وامتدت إلى مناطق من محافظة الإسكندرية، وأعلنت الأرصاد الجوية استمرار سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري).

ومن المتوقع وصول الأمطار تدريجيًا للداخل لتؤثر على مناطق من (جنوب الوجه البحري ومدن القناة )، ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، وتمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

أما عن حالة الطقس يوم الثلاثاء، فتقل فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من (السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة)، تمتد خفيفة إلى مناطق من (جنوب الوجه البحري وخليج السويس ووسط سيناء).

والسواحل الشِّمالية الغربية (سيوة - مطروح - العلمين - الإسكندرية)، يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع أن تتقدم الرمال المثارة لتؤثر على مناطق من شمال الصعيد والوجه البحرى والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

ومن المتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء، وتسجل القاهرة 33 درجة مئوية، وتصل إلى 31 مئوية على السواحل الشمالية فيما تسجل 41 درجة على جنوب البلاد.

كما أنه من المتوقع أيضا نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر ومدن القناة على فترات متقطعة.

ومن جانبها، قالت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم، إن تأثير العاصفة دانيال على الأرضي المصرية سيكون ضعيفًا جدًا مقارنة بما شهدته السواحل اليونانية والأراضي الليبية وذلك بسبب تحولها لمنخفض جوي بمجرد دخولها الأراضي المصرية .

وأضافت "غانم"، أن السبب يرجع في ذلك أن العواصف والرياح تكتسب قوتها من البحار والمحيطات وان العاصفة دانيال زادت قوتها بسبب اكتساب قوتها من ارتفاع الرياح في البحر المتوسط لكنها تفقد قوتها عندما تتحرك لمسافات على اليابسة وعلى الأرض وتضعف سرعات الرياح وكمية الأمطار.

وكشفت "غانم" عن تأثير العاصفة على مصر، حيث أكدت أن تأثيرها بدأ أمس و سيمتد خلال يومين القادمين، كما شهدت محافظة مطروح سقوط أمطار من متوسطة لغزيرة، وسرعات رياح زائدة على الصحراء الغربية أدت لإثارة الرمال والاتربة شعر بها أهالي القاهرة الكبرى أمس.

وتابعت أنه من المتوقع خلال ساعات أن تمتد الأمطار لمحافظة الإسكندرية لكنها ستكون بصورة أقل وفي القاهرة مع نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، مشيرة إلى أن المنخفض الجوي سيتحرك إلى المنطقة الشرقية وستشهد المنطقة الشرقية والشمالية عدم استقرار في الأحوال الجوية مع سقوط كميات كبيرة من الأمطار على المناطق الساحلية وستكون متوسطة على المناطق الداخلية جنوب الوجه البحري سواحلنا الشمالية الشرقية مدن القنال.

العاصفة دانيال

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2023، على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

القاهرة الصغرى 25 والعظمى 33.

العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 33.

6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 34.

نها الصغرى 25 والعظمى 33.

وادي النطرون الصغرى 25 والعظمى 33.

كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 32.

دمياط الصغرى 25 والعظمى 30.

بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32.

الإسماعيلية الصغرى 26 والعظمى 34.

السويس الصغرى 25 والعظمى 33.

سانت كاترين الصغرى 14 والعظمى 31.

الطور الصغرى 26 والعظمى 35

طابا الصغرى 25 والعظمى 36.

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 40.

الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31.

العلمين الصغرى 24 والعظمى 30.

مطروح الصغرى 23 والعظمى 28.

السلوم الصغرى 22 والعظمى 28.

سيوة الصغرى 23 والعظمى 31.

الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39.

مرسى علم الصغرى 30 والعظمى 39.

شلاتين الصغرى 29 والعظمى 38.

الفيوم الصغرى 24 والعظمى 34.

بني سويف الصغرى 24 والعظمى 34.

المنيا الصغرى 23 والعظمى 35.

أسيوط الصغرى 23 والعظمى 35.

سوهاج الصغرى 25 والعظمى 36.

قنا الصغرى 26 والعظمى 38.

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 39.

أسوان الصغرى 29 والعظمى 41.

الوادي الجديد الصغرى 27 والعظمى 38.

أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 40.

ولقي في ليبيا أكثر من 2800 شخص مصرعهم واعتبر الآلاف في عداد المفقودين من جراء العاصفة دانيال التي ضربت شمال شرقي ليبيا أمس الاثنين، قبل أن تتجه نحو مصر.

وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، إن أحياء كاملة في مدينة درنة تضم آلاف الموطنين اختفت داخل البحر، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت المدينة منطقة منكوبة وفرضت حظر التجول وحالة الطوارئ في شرق ليبيا، لمدة يومين. بسبب الإعصار والسيول التي تجتاح المنطقة.

وأشارت تقارير إلى أن الأمطار الغزيرة، المصاحبة للعاصفة دانيال، خلفت مئات القتلى الذين لقوا حتفهم جراء السيول، فيما لايزال العشرات في عداد المفقودين وبجانب ذلك شردت مئات آخرين.

وغمرت السيول المفاجئة مناطق بأسرها، حتى باتت درنة منطقة منكوبة وهي مدينة يقطنها نحو 200 ألف نسمة وتقع على وادي يحملها اسمها.

وجرفت مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات سكان مدن البيضاء وسوسة والمرج، وطبرق وكل مدن وقرى الجبل الأخضر والساحل الشرقي، وصولًا إلى بنغازي.

فيما نكس مجلس الوزراء المصري العلم من أعلى مبني مقر المجلس وذلك حدادا على وفاة عدد من المواطنين بالمملكة المغربية ودولة ليبيا الشقيقة.

وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.