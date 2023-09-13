من 16 إلى 20 سبتمبر.. صندوق الأمير كلاوس يقيم مختبره المتنقل في القاهرة

يعقد صندوق الأمير كلاوس، وهو مؤسسة مجتمع مدني هولندية معنية بالمجال الثقافي ودوره في تنمية المجتمعات، مختبره المتنقل في القاهرة، بعنوان "التراث الحي في المختبر المتنقل - مصر 2023"، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر.

قيمة تاريخية

ويلقي مختبر القاهرة الضوء على أهمية المواقع ذات القيمة التاريخية، وتأكيد أنها ليست مجرد مبانٍ متهالكة يتم إعادة بنائها معماريًا أو مجموعة من الآثار البرّاقة التي تنتمي للماضي، ولكنها تشكل التراث وإعادة تشكيله باستمرار من قِبل المجتمع الذي يسكنه، وبالتالي فمن الضروري ربط المجتمعات بتراثها كأساس لإنشاء مجتمعات أقوى وأكثر مرونة.

ويستهدف صندوق الأمير كلاوس من خلال مختبره بالقاهرة التركيز على تحسين ما تم بناؤه بالفعل وتنمية الموارد التي تمتلكها المجتمعات بالفعل، في إطار مُستدام من المشاركة والعدالة الاجتماعية.

مُختبرات صندوق الأمير كلاوس

وتعد مُختبرات صندوق الأمير كلاوس المُتنقلة بمثابة مساحات بديلة للتفكير المُشترك، تُمكن صُناع التغيير الثقافي الالتقاء وتبادل الأفكار.

وتسافر المختبرات المتنقلة حول أنحاء العالم، وهي فعاليات مستقلة ومُتنقلة، ما يُتيح لوجهات النظر الجديدة فرصة الازدهار.

وينظم صندوق الأمير كلاوس المختبر المتنقل بالتعاون مع الحائزين على جائزة Impact Awardees (تُمنح لأصحاب التأثير في مجتمعاتهم)، استجابة لضروريات المجتمعات المحددة التي تصل إليها، وتخدم احتياجاتها الفعلية، فضلًا عن تمكين تبادل المعرفة بشكل تعاوني من خلال المحاضرات وورش العمل والمناقشات والرحلات الميدانية.

ويتكيف المختبر المتنقل مع التطورات المحلية ومواضيعها، ليكون بمثابة مقياس استجابة لفرصٍ واحتياجاتٍ مُحددة على أرض الواقع.

وتتولى المهندسة المعمارية مي الإبراشي، أخصائية الحفاظ على التراث والحائزة على جائزة Impact Award لعام 2022، بالتعاون مع مؤسسة مجاورة معية الفكر العمراني، تنسيق برنامج ديناميكي مشترك مع صندوق الأمير كلاوس، في مختبر القاهرة 2023، ويشمل ندوة حول البيئة العُمرانية في السياق الأفريقي، وزيارات إلى المواقع الثقافية في القاهرة، من بينها مشاريع الترميم التي نفذتها "مجاورة" ومُبادرة "الأثر لنا".

يشار إلى أن مي الإبراشي مهندسة معمارية تركز أعمالها على المشاركة المُجتمعية من خلال الحفاظ على التراث وإعادة تأهيله والحفاظ عليه واستعادة دلالته، وأسست "مجاورة - جمعية الفكر العُمراني"، كتوأمة بين شركة معمارية ومنظمة غير حكومية تتعامل مع البيئة العُمرانية، وتُركّز على النظرية والتطبيق العملي والفنون وربط التراث الثقافي بالاستدامة والمسئولية الاجتماعية.

وتمكنت "مجاورة - جمعية الفكر العُمراني" من إحداث فرق حقيقي في المجتمعات، التي تعيش في المركز التاريخي للقاهرة؛ لخلق شعور جديد بالأمل والفخر لدى المجتمعات التي تعمل معها.

يُشارك في كل مختبر متنقل الحاصلون على جوائز Seed Award، وMentorship (الإرشاد)، وImpact Award، وصُنّاع التغيير من شبكة علاقات الصندوق، بالإضافة إلى فنانات وفنانين محليين وممارسين ثقافيين، ما يُحفز علاقات عالمية ديناميكية وطويلة الأمد.

وتنطلق فعاليات المختبر في قلعة صلاح الدين بالقاهرة، من خلال ندوة عامة بعنوان "إعادة النظر في البيئة العُمرانية في السياق الأفريقي: الأخلاقيات والأساليب والتخصصات المتعددة"، وتناقش الندوة بحضور من الممارسين الثقافيين من مختلف التخصصات، وموضوعات البيئة العُمرانية، والتعليم، والتخصصات المتعددة، والتواصل.

يذكر أن أعمال تطوير قلعة صلاح الدين جرت بالتعاون مع "تجاوز" (تحالف مكون من مجاورة، وعشرة طوبة ومنصور للعمارة والترميم)، ومؤسسة African Architecture Matters.

ويتضمن المختبر عقد ثلاث ورش عمل تنظمها مؤسسة African Architecture Matters، وعُلا حسنين، ومركز GoDown للفنون، في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى معرض فني يضم أعمال الحائزين على جائزة الأمير كلاوس في برنامج التصوير الفوتوغرافي الوثائقي العربي، وتنظمه المصورة هبة خليفة، الحائزة على منحة البرنامج لعام 2015 ومُعلمة البرنامج لعام 2018، وراندا شعث، تليه محاضرة يُلقيها مانويل دي ريفيرو، وكذلك ندوة عامة يحاضر فيها إيرما بوم في مركز التحرير الثقافي، وورشة عمل بالتعاون مع بهية شهاب.

تعزيز التواصل المجتمعي

يظل المختبر المتنقل التابع لصندوق الأمير كلاوس في مصر وفيًا لروحه المُتمثلة في الجمع بين الفنانين المعروفين، جنبًا إلى جنب مع المبدعين الشباب العاملين في المنطقة، والحائزين على جائزتي Seed Award وMentorship التابعتين لصندوق الأمير كلاوس؛ ما يخلق فرصًا للفنانين من جميع المراحل المهنية لمشاركة الأفكار والإبداع المشترك أثناء المشاركة في حوارات مع الجمهور المحلي حول طرق إعادة تصور التنمية الحضرية بشكل جماعي.

يشارك في الفعالية سلمى بلال والتي انضمت إلى المُختبر المُتنقل كمنسقة مُشاركة، وهي حاصلة على جائزة Building Beyond Mentorship عام 2022، بالإضافة إلى مشاركة كريستيان سليمان، الحائز على جائزة Seed لعام 2022، وDORMANTYOUTH، ورغد سقف الحيط، ورانيا عاطف، الحائزة على جائزة Seed لعام 2021 وجائزة Mentorship لعام 2022.

وسيضم المختبر سينام كوفي أغبودجينو، المهندس المعماري، وعالم الأنثروبولوجيا، ورائد الأعمال، والمُعلم في برنامج Building Beyond Mentorship التابع لصندوق الأمير كلاوس، وهشام بوزيد، المُمارس الثقافي والمنسق والمُعلم في برنامج Building Beyond Mentorship التابع لصندوق الأمير كلاوس، وعُلا حسنين، الفنانة والمُراقبة في نفس البرنامج، وبهية شهاب، مصممة الجرافيك والفنانة المُعلمة والحائزة على جائزة الأمير كلاوس لعام 2016، ومانويل دي ريفيرو، المهندس المعماري والمتخصص في التخطيط الحضري ورئيس لجنة تحكيم جوائز الأمير كلاوس لعام 2019، وإيرما بوم، مُصممة الجرافيك وشريكة الصندوق منذ فترة طويلة.