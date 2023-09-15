شرش الزلوع | نبات يخفف الحبوب ويتصدى للشيخوخة .. تعرف على فوائده

نال شرش الزلوع الذي قيل أنه يوازي الفياجرا في تأثيره شهادة علماء الغرب الذين يدققون في دراسة فعالية الأعشاب وفحصها، ولا يعتمدون على الروايات، أو الخبرات الشعبية التي تفتقر إلى الأدلة العلمية.

وتحتوي المستخلصات الجذرية من شرش الزلوع على مجموعة من الفيتامينات، مثل: فيتامين أ، وفيتامين ب1، وفيتامين ب2، وفيتامين ب6، وفيتامين ج، وفيتامين د، وفيتامين هـ بالإضافة إلى مجموعة من المعادن، مثل: المغنيسيوم، والسيلينيوم، والزنك

ويتميز بأنه من المنشطات الجنسية الطبيعية، بالإضافة إلى العديد من الفوائد، وشرش الزلوع من مميزاتها أنها خالية من المواد الكيميائية، ومفعولها سريع يفوق مفعول الفياغرا وبدون عوارض جانبية.

لذا فإن شرش الزلوع يخفف الحبوب، ومنشط جنسي، ويتصدى للشيخوخة.

تعزيز القدرات:

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والأعشاب البرية، أن شرش الزلوع يعتبر من أهم الأعشاب في العالم، وقد ثبت بشكل علمي تأثيره الفعال في علاج الضعف الجنسي وتعزيز القدرات الجنسية، وإثارة الرغبة الجنسية، حتى لدى الأفراد الأصحاء الذين لا يعانون من مشاكل جنسية.

ويحتوي شرش الزلوع على حامض الفيروليك، الذي يعمل على توسيع الشرايين الدموية الصغيرة، ما يساهم في تدفق الدم في الأوعية الدقيقة للأعضاء التناسلية.

وفي الدراسات المختلفة التي أجريت على نبات الزلوع، تم اختيار الرجال المشاركين في تلك الدراسات من أولئك الذين يعانون نوعاً ما من مشاكل الانتصاب.

كما ينشط الدورة الدموية ويزيد من وصول الأكسجين والغذاء للخلايا والأنسجة. و يعالج كذلك العديد من أمراض الجهاز التنفسي ومن أهمها مرض الربو التحسسي.، كما يعالج التهابات المسالك البولية.

الشيخوخة:



يتمتع نبات شرش الزلوع بالعديد من مضادات الأكسدة التي تتصدى للجذور الكيماوية الحرة المسؤولة عن التطور السريع للشيخوخة وعن الكثير من العلل والأمراض المرتبطة بالتقدم في السن، مثل داء الخرف، والأورام الخبيثة وغيرها.



كما يحتوي على مركبات منشطة للقلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي.، ويوجد فيه مواد تساعد على تجديد الخلايا، وهذا ما يساهم في بعث الطاقة والحيوية في أركان الجسم.

لذا يوصي العارفون بشرش الزلوع بضرورة تناوله يومياً من أجل التمتع بالصحة والشباب والقوة.

ويساعد على تنشيط الأعضاء التناسلية ومنشط جنسي وذلك بتحفيز وصول الدم إليها.، كما يعمل على تقوية مناعة الجسم ضد الأمراض التي تؤثر على الصحة الإنجابية ويعالج تأخر الحمل لدى النساء وتقوية البويضات

و بفضل المواد والأحماض الطبيعية ومضادات الأكسدة التي يحتوي عليها نبات شرش الزلوع، فهو أيضاً يشتهر بإدخاله في المواد الطبيعية للعناية بالبشرة وجمالها.

كما ينشط عمل الجهاز العصبي وأوردة الدم المتعلقة بالقلب ، فهو يحتوي على الأحماض التي تمد الجسم بالطاقة وتجدد الخلايا. ويعمل على طرد الغازات من تجويف البطن ويزيل الشعور بالانتفاخ ويعالج المغص.

البشرة :



يساعد شرش الزلوع عل ترطيب البشرة ترطيباً جيداً وحمايتها من الجفاف..حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي من الجذور الحرة المسببة لسرطان الجلد.



و يساعد شرش لزلوع على تحسين الجلد وتقليل التجاعيد به.، كما يعمل على تقليل الخطوط الخفيفة حول الفم والعينين.،و يساعد على تقليل الهالات السوداء.



و بفضل المركبات التي يحتوي عليها يساعد في تخفيف الحبوب والبثور بالبشرة، فو يساعد على توحيد لون البشرة.



قم بطحن جذور شرش الزلوع حتى تحصل على مسحوق ناعم. ثم ضع كمية منه مع عسل النحل لتحصل على عجينة قابلة للبلغ. وتناول ملعقة منه يوميًا.



كما يمكن مضغ قطعة صغيرة من الزلوع الطازج للاستفادة من خواصه وفوائده.

ويمكن نقع شرش الزلوع بالماء لمدة ساعات.

قم يشرب الماء الذي نقع فيه الزلوع مرة يوميًا.

الطريقة الرابعة



ويمكن طحن جذور شرش الزلوع حتى تحصل على مسحوق ناعم.، وبغلي ملعقة منه بالماء وتحليته بالعسل الصافي. أما عن النتائج فهي لا تستغرق الكثير من الوقت حتى تظهر، ساعة من الزمن كفيلة لإعطاء النتيجة المرجوة من استعمال الزلوع.