عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. دول تدرس حظر iPhone 12 بعد فرنسا.. إنفينيكس تطلق هاتف أنيق مستوحي من سيارات BMW

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بعد فرنسا.. هذه الدول تستعد لـ حظر iPhone 12

حذر المنظمون في بلجيكا وألمانيا وهولندا من أن الحظر الذي فرضته فرنسا على مبيعات هواتف iPhone 12 بسبب مخاوف الإشعاع قد يكون له آثار على مستوى أوروبا

 

أحدث سعر لـIphone 14 Pro Max فى الكويت

يقدم جوال iPhone 14 Pro Max الرائد من آبل الأمريكية أفضل تجربة استخدام مع آيفون تماماً، فهو الأقوي والأسرع والأضخم حتى الآن.

 

أخر سعر لـ Iphone 14 Plus في الإمارات

يميل مستخدمو جوالات آيفون للإصدارات ذات الحجم الكبير، والتى توفر تجربة مشاهدة ممزية ومن أبرزها آيفون 14 بلس.

 

أسعار Iphone 11 في الإمارات

لازال بإمكانك الحصول على جوال آيفون مميز بسعر اقتصادي للغاية، وهو جوال آيفون 11 صحب المواصفات الجيدة والعتاد المميز.

 

ملك الفئة المتوسطة.. سعر iphone 13 فى قطر

يوفر جوال آيفون 13 تجربة استخدام مميزة للغاية، تجمع بين أهم الميزات المطلوبة فى إصدار آيفون قوي، وكل ذلك بسعر تنافسي.

 

الملك بلا منازع.. سعر Iphone 14 Pro Max فى السعودية

على الرغم من إصدار علامة “آبل” الأمريكية لأحدث وأقوي هواتفها وهو آيفون 15 برو ماكس، إلا أن جوال  iPhone 14 Pro Max  لازال ينافس بقوة، ومتربع على عرش الجوالات الرائدة.

 

بكاميرا 108 ميجابكسل.. إنفينيكس تطلق هاتف أنيق مستوحي من سيارات BMW

أطلقت شركة إنفينيكس Infinix الصينية، هاتف Note 30 VIP في شهر يونيو بلونين، واليوم، انضم إليهم إصدار خاص من الهاتف الذكي يسمى Infinix Note 30 VIP Racing Edition.

 

بطارية تدوم أسبوعين.. هواوي تكشف عن سمارت ووتش بإمكانات جبارة

كشفت شركة هواوي Huawei الصينية، عن ساعاتها الذكية الجديدة Watch GT4، والتي تتميز بعددا من المواصفات القوية مع تحسينات مهمة في لمزايا الصحة وعمر بطارية يدوم طويلا.

 

للغلابة ومحدودى الدخل.. أحدث 5 موبايلات بسعر أقل من 5000 جنيه

شهد عام 2023، إطلاق عدة هواتف ذكية جديدة، منها المدعومة بتقنية 5G ومنها الهواتف الاقتصادية والتي تتميز بإمكانيات شبة متوسطة وبسعر مناسب في متناول الجميع، لذلك قمنا بإعداد لكم دليل عن أحدث 5 هواتف ذكية في الأسواق بسعر أقل من 5000 جنيه.

 

وحش الفئة المتوسطة.. هونر تطلق هاتفا جديدا بكاميرا 200 ميجابيكسل

أتاحت شركة هونر Honor الصينية، سلسلة هواتفها الجديدة Honor 90، في السوق الهندي، والتي تتميز بكونها واحدة من أفضل هواتف أندرويد لعام 2023.

 

عرض مغر.. خصم 2750 جنيه على وحش أوبو الجديد في مصر

تمتلك شركة أوبو مجموعة رائعة من الهواتف الذكية ضمن سلسلة "فايند أكس"، والتي تحتوى على العديد من الميزات الرائعة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائها، بما في ذلك إعداد كاميرا قوى ينافس هواتف الفلاجشيب، إلى جانب تصميم أنيق لا نظير له في الهواتف الآخرى.

 

بـ نقرة زر.. شارك استورى واتساب على التطبيقات الأخرى بسهولة

واتساب WhatsApp هو تطبيق مراسلة شائع يمكّن المستخدمين من التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم، يتيح لك تطبيق الدردشة أيضا مشاركة رسائل الحالة أو الاستورى على تطبيقات أخرى على كل من أندرويد وiOS.

تكنولوجيا التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا آخر اخبار التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

كل عيل من راجل.. قهوجي المنيرة مصدوم بسبب حقيقة نسب أبنائه الأربعة

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

عاش طفولة بائسة| ميكالي يدافع عن الأهلي.. ويكشف بداياته بالبرازيل.. وهذه سر شعبية "صلاح"

قدوم عاصفة جديدة .. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

شوبير يفجر مفاجأة بشأن نجم سيراميكا كليوباترا مع الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|طريقة تنزيل الريلز من انستجرام بدون تطبيقات طرف ثالث.. 5 أسباب تدفعك لعدم شراء iPhone 15

أخبار التكنولوجيا|حظر iPhone 12 في فرنسا لسبب الخطير.. اشتر موبايل iPhone SE الاقتصادي بسعر رخيص

أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل.. خلى بالك لو بتستخدم تليجرام.. و“جوكر” هواتف سامسونج.. سعر رخيص وإمكانات جبارة

أخبار التكنولوجيا| آبل تعلن رسميا عن ساعة ‌Apple Watch Ultra‌ 2 وسلسلة iPhone 15

ترشيحاتنا

معنديش مانع أتخانق معاكم | انفعال مصطفى بكرى على الهواء لسبب خطير

ذنب كبير عقوبته معجلة في الدنيا.. خطيب المسجد النبوي يحذر من فعل شائع

بيان عاجل.. الأرصاد: أجواء حارة ونشاط رياح.. حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

النجم الساطع 2023| ختام أكبر تدريب عسكري في الشرق الأوسط بمشاركة 8000 مقاتل من 34 دولة .. تدريبات غير نمطية للدول المشاركة .. وتأكيد على العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن

وفاة الحفيد الأصغر للموسيقار سيد درويش

سبب بسط الرزق والبركة في المال.. خطيب المسجد النبوي: اغتنموه بهذا العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة على الريق؟.. هل يؤدي لكارثة صحية

6 وصفات لعلاج الكوليسترول والدهون الثلاثية بشكل طبيعي

ماذا يحدث لجسمك بعد الطلاق ؟

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إرسال مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية وأطقم الإغاثة لليبيا

فيديو

ملوش علاج .. فيروس خطير يعاود الظهور من جديد.. ماذا يحدث ؟

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إرسال مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية وأطقم الإغاثة لليبيا

شكلى حلو.. تعليق صادم من ابنة رانيا يوسف على ارتدائها فستان البطانة

رضيعة بـ الحبل السُري| انتشار فيديو مثير بعد زلزال المغرب وإعصار ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ