أخبار التكنولوجيا.. دول تدرس حظر iPhone 12 بعد فرنسا.. إنفينيكس تطلق هاتف أنيق مستوحي من سيارات BMW

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

حذر المنظمون في بلجيكا وألمانيا وهولندا من أن الحظر الذي فرضته فرنسا على مبيعات هواتف iPhone 12 بسبب مخاوف الإشعاع قد يكون له آثار على مستوى أوروبا

يقدم جوال iPhone 14 Pro Max الرائد من آبل الأمريكية أفضل تجربة استخدام مع آيفون تماماً، فهو الأقوي والأسرع والأضخم حتى الآن.

يميل مستخدمو جوالات آيفون للإصدارات ذات الحجم الكبير، والتى توفر تجربة مشاهدة ممزية ومن أبرزها آيفون 14 بلس.

لازال بإمكانك الحصول على جوال آيفون مميز بسعر اقتصادي للغاية، وهو جوال آيفون 11 صحب المواصفات الجيدة والعتاد المميز.

يوفر جوال آيفون 13 تجربة استخدام مميزة للغاية، تجمع بين أهم الميزات المطلوبة فى إصدار آيفون قوي، وكل ذلك بسعر تنافسي.

الملك بلا منازع.. سعر Iphone 14 Pro Max فى السعودية

على الرغم من إصدار علامة “آبل” الأمريكية لأحدث وأقوي هواتفها وهو آيفون 15 برو ماكس، إلا أن جوال iPhone 14 Pro Max لازال ينافس بقوة، ومتربع على عرش الجوالات الرائدة.

بكاميرا 108 ميجابكسل.. إنفينيكس تطلق هاتف أنيق مستوحي من سيارات BMW

أطلقت شركة إنفينيكس Infinix الصينية، هاتف Note 30 VIP في شهر يونيو بلونين، واليوم، انضم إليهم إصدار خاص من الهاتف الذكي يسمى Infinix Note 30 VIP Racing Edition.

بطارية تدوم أسبوعين.. هواوي تكشف عن سمارت ووتش بإمكانات جبارة

كشفت شركة هواوي Huawei الصينية، عن ساعاتها الذكية الجديدة Watch GT4، والتي تتميز بعددا من المواصفات القوية مع تحسينات مهمة في لمزايا الصحة وعمر بطارية يدوم طويلا.

للغلابة ومحدودى الدخل.. أحدث 5 موبايلات بسعر أقل من 5000 جنيه

شهد عام 2023، إطلاق عدة هواتف ذكية جديدة، منها المدعومة بتقنية 5G ومنها الهواتف الاقتصادية والتي تتميز بإمكانيات شبة متوسطة وبسعر مناسب في متناول الجميع، لذلك قمنا بإعداد لكم دليل عن أحدث 5 هواتف ذكية في الأسواق بسعر أقل من 5000 جنيه.

وحش الفئة المتوسطة.. هونر تطلق هاتفا جديدا بكاميرا 200 ميجابيكسل

أتاحت شركة هونر Honor الصينية، سلسلة هواتفها الجديدة Honor 90، في السوق الهندي، والتي تتميز بكونها واحدة من أفضل هواتف أندرويد لعام 2023.

عرض مغر.. خصم 2750 جنيه على وحش أوبو الجديد في مصر

تمتلك شركة أوبو مجموعة رائعة من الهواتف الذكية ضمن سلسلة "فايند أكس"، والتي تحتوى على العديد من الميزات الرائعة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائها، بما في ذلك إعداد كاميرا قوى ينافس هواتف الفلاجشيب، إلى جانب تصميم أنيق لا نظير له في الهواتف الآخرى.

بـ نقرة زر.. شارك استورى واتساب على التطبيقات الأخرى بسهولة

واتساب WhatsApp هو تطبيق مراسلة شائع يمكّن المستخدمين من التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم، يتيح لك تطبيق الدردشة أيضا مشاركة رسائل الحالة أو الاستورى على تطبيقات أخرى على كل من أندرويد وiOS.