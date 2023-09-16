أخبار التكنولوجيا|انتهز الفرصة.. خصم 48% على جوال سامسونج جالاكسي S22 في السعودية.. الاتحاد الأوروبي يغرّم تيك توك 345 مليون يورو لهذا السبب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

غرمت هيئة مراقبة البيانات الايرلندية منصة تيك توك TikTok مبلغ 345 مليون يورو أي ما يعادل 296 مليون جنيه إسترليني بعد فتح تحقيق يتعلق بكيفية معالجة منصة التواصل الاجتماعي لبيانات الأطفال.

تطلق سامسونج في كل عام، سلسلة W من الهواتف الذكية القابلة للطي، في الصين؛ لدعم القضايا الإنسانية والخيرية، وفي هذا العام، كعادتها، دخلت في شراكة مع شركة China Telecom؛ لإطلاق هاتفي Samsung W24 و W24 Flip.

أزاحت شركة "آبل" Apple الستار، رسميا، يوم الثلاثاء الماضي، في حدث Wonderlust، عن سلسلة الجيل التالي من هواتف iPhone ، بالإضافة إلى تحديثات لساعة Apple Watch.

استطاعت شركة "جوجل" من خلال متصفح "كروم" أن تتربع على عرش متصفحات الويب الأكثر شعبية، ومن أجل الحفاظ على مكانتها؛ تحاول دائما التطوير من الإمكانيات والمزايا التي تقدمها في النظام الأساسي، خاصة في ظل جو تنافسي محتدم مع شركة "مايكروسوفت" التي تنافسها بمتصفح "إيدج" ومحرك BingAI المدعم بالذكاء الاصطناعي.

دخلنا في موسم العودة للمدارس، وفي هذه المناسبة تقدم مواقع التجارة الرقمية خصومات كبيرة على منتجاتها ومن ضمنها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وعروض مغرية على الهواتف الذكية.

تقدم شركة "سامسونج" مجموعة من أروع الجوالات الذكية في الفئة الممتازة (بريميوم) مع أحدث التقنيات الموجودة في العالم ومن خلال مجموعة جوالات سلسلة الـ S الشهيرة استطاعت أن تنافس آيفون بقوة وتتفوق عليه في كثير من التفاصيل مثل الكاميرات على سبيل المثال، لدرجة جعلت عملاء آبل بأن يطالبوا الشركة بعمل جوالات آيفون بنفس إمكانيات كاميرات سامسونج.

تقدم شركة "سامسونج" مجموعة من أروع الجوالات الذكية في الفئة الممتازة (بريميوم) وخاصة في الفئة القابلة للطي، وهي لها الفصل بأنها أول من أعادت هذا النوع من الجوالات مرة أخرى بعد أن كاد أن يندثر تقريبا مع تحول الجوالات المحمولة من مجرد أدوات للمكالملات إلى جوالات ذكية موصولة بالإنترنت.