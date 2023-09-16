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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفعيل مركز التخاطب وتطوير المهارات لذوي الهمم بمركز شباب الغردقة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

 نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر جلسات تخاطب وتطوير المهارات لفئة ذوي الهمم بمركز شباب الغردقة. يأتي هذا النشاط ضمن مجموعة البرامج والفعاليات التي تهدف إلى تعزيز جودة حياتهم ودمجهم بفعالية في المجتمع  في إطار جهودها المستمرة لدعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

تقدم جلسات التخاطب وتطوير المهارات في المركز خدمات تأهيلية مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم. يشمل ذلك تقديم جلسات تخاطب وتكامل حسي، إضافة إلى تقييمات نفسية دقيقة يجريها محترفون متخصصون. تهدف هذه الجلسات إلى تطوير المهارات الحسية والتواصل لديهم.

إضافة إلى الأنشطة التأهيلية، يتضمن برنامج المركز جلسات توعية لأفراد الأسرة حول كيفية التعامل الفعّال مع أطفالهم ذوي الاحتياجات الخاصة. ويُعنى المركز أيضًا بعلاج حالات المشاكل السلوكية والانفعالية للأطفال، ويقدم العلاج اللازم لتقديم الدعم والرعاية المناسبة.

تعكس هذه الجهود التفاني المستمر لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين نوعية حياتهم وفرصهم في المشاركة الكاملة في المجتمع. تأتي هذه الجلسات استجابة لاحتياجات فئة ذوي الهمم واحترامًا لحقوقهم في الاستفادة من الخدمات والفرص التأهيلية المتاحة.

 

ذوى الهمم مركز التخاطب تطوير المهارات الغردقة الشباب والرياضة دمج اجتماعي

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