وزير الطيران يدرس زيادة الرحلات الجوية إلى نيجيريا

التقى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى مع Festus Keyamo وزير الطيران وتطوير الفضاء النيجيري، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات المشتركة فى مجال صناعة النقل الجوى من بينها دراسة زيادة الرحلات الجوية بين مصر ونيجيريا لتنشيط الحركة الجوية والسياحية والشحن الجوى بين البلدين وذلك على هامش مشاركة وزير الطيران، فى قمة الطيران الأفريقي 2023 African Aviation Summit ، والتى اقيمت بالعاصمة النيجرية ابوجا على مدار يومى 13 و14 سبتمبر الجاري.

وناقش وزير الطيران، مع نظيره النيجيري، تبادل الخبرات فى مجالات أنشطة الطيران المدنى المختلفة خاصة التدريب والصيانه والملاحة الجوية واداره المطارات.

حضر اللقاء كل من الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطه الطيران المدنى والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركه القابضة لمصر للطيران و الطيار محمد موسى رئيس شركه مصر للطيران للخطوط الجويه .

وشارك الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى فى قمة الطيران الأفريقي 2023 African Aviation Summit ، والتى اقيمت بالعاصمة النيجرية ابوجا على مدار يومى 13 و14 سبتمبر الجارى ، بحضور Festus Keyamo وزير الطيران وتطوير الفضاء بجمهوريه نيجيريا وAdefunke Adeyami سكرتير عام المنظمه الافريقيه للطيران المدنى " الافكاك " ولفيف من خبراء صناعه النقل الجوى فى العالم و ممثلى المنظمات الدولية والإقليمية ووزراء الطيران و رؤساء سلطات الطيران المدني ببعض الدول الأفريقية وعدد من رؤساء شركات الطيران الأفريقية والمديرين التنفيذيين للمطارات داخل القارة الأفريقية، بالاضافه الى مشاركه ما يقرب من ١٠٠ جهه فى مختلف المجالات المتعلقة بصناعة النقل الجوى فى المعرض المقام على هامش القمه .

وتناولت الجلسات الخاصه بهذه القمه بعض الموضوعات الهامة والقضايا المشتركة فى صناعة الطيران المدنى الأفريقي ومن بينها الإستدامة والإتجاه العالمي للمشاركة الأفريقية في صناعة الطيران العالمى ، حل نقص وقود الطيران المستدام بأفريقيا، و تركيز أفريقيا حول تمويل الطيران وتأثيره على نمو شركات الطيران داخل القارة الأفريقية وكذلك دور الحكومات الأفريقية الفعال في تطوير ونمو شركات الطيران و التعاون والتكاتف لنمو صناعة الطيران في أفريقيا ، بالإضافة إلى دراسة خطط واستراتيجيات شركات الطيران الأفريقية فضلًا عن مواجهة صناعة الطيران بأفريقيا لتحديات السماوات المفتوحة من أجل تحديث المجال الجوي و كذلك الشحن الجوي داخل القارة الأفريقية.