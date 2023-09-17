أخبار التكنولوجيا.. تحذير لمستخدمي واتساب في الإمارات وأبل تعد بحل مشكلة إشعاعات آيفون

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يفضل الكثير من الشباب والطلبة اقتناء هواتف الفئة المتوسطة نظرا لقدراتها المميزة ومواصفاتها الكبيرة بالإضافة إلى سعرها المناسب، ولكن في الفترة الأخيرة شهدت هذه الفئة من الهواتف ارتفاعا كبيرا في أسعارها عالميا، مما جعلها أصبحت عائقا كبيرا لراغبي الشراء.

نصح خبراء جميع مستخدمي هواتف أندرويد بتمكين تطبيق Google Play Protect، المملوك لشركة جوجل، والذي يمكنه الحفاظ على أمان هاتفك الذكي وبياناتك من برامج التجسس والتطبيقات الضارة .



منذ يومين، حظرت الوكالة الوطنية للترددات الفرنسية “ANFR” بيع هواتف آيفون iPhone 12 في البلاد؛ لأنها وجدت أن الهواتف تنبعث منها موجات كهرومغناطيسية أكثر من المسموح بها وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي، كما كان معدل الامتصاص النوعي “SAR” أعلى من الحد القانوني.



كشفت تقارير إماراتية عن انتشار رسائل احتيالية على تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp تستهدف المستخدمين عن طريق خداعهم بإرسال "إشعارًا قانونيًا" من "البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة".



ذكرت تسريبات جديدة عددا من المفاجآت حول هاتف Galaxy S23 FE الشبابي القادم من شركة سامسونج، والذي يعد البديل الأرخص للرائد Galaxy S23، حيث سيحصل الهاتف على عدد من المواصفات المتميزة للغاية مع تصميم أنيق.

كشفت تقارير أن تطبيق واتساب WhatsApp يعمل على إصدار ميزة منتظرة بشدة لتأمين الدردشات الخاصة بالمستخدمين بطريقة آلية بدلا من تفعيل الأمان بشكل يدوي للرسائل والدردشات.



في كل عام، تطلق سامسونج سلسلة خاصة من الهواتف الذكية القابلة للطي في الصين لدعم القضايا الخيرية، وفي هذا العام، عقدت شراكة مع شركة China Telecom لإطلاق هاتفي Samsung W24 وW24 Flip كأحدث هواتفها القابلة للطي في الدولة الصينية.