عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تحذير لمستخدمي واتساب في الإمارات وأبل تعد بحل مشكلة إشعاعات آيفون

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بمواصفات قياسية.. أرخص موبايل للفئة المتوسطة من سامسونج في السوق


يفضل الكثير من الشباب والطلبة اقتناء هواتف الفئة المتوسطة نظرا لقدراتها المميزة ومواصفاتها الكبيرة بالإضافة إلى سعرها المناسب، ولكن في الفترة الأخيرة شهدت هذه الفئة من الهواتف ارتفاعا كبيرا في أسعارها عالميا، مما جعلها أصبحت عائقا كبيرا لراغبي الشراء.

 

فعل هذا الإجراء فورا لحمايتك من برامج التجسس والتطبيقات الضارة

 

نصح خبراء جميع مستخدمي هواتف أندرويد بتمكين تطبيق Google Play Protect، المملوك لشركة جوجل، والذي يمكنه الحفاظ على أمان هاتفك الذكي وبياناتك من برامج التجسس والتطبيقات الضارة .    

 

أبل تعد بهذا الإجراء لحل مشكلة الإشعاعات الخطيرة لـ آيفون| تفاصيل


منذ يومين، حظرت الوكالة الوطنية للترددات الفرنسية “ANFR” بيع هواتف آيفون iPhone 12 في البلاد؛ لأنها وجدت أن الهواتف تنبعث منها موجات كهرومغناطيسية أكثر من المسموح بها وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي، كما كان معدل الامتصاص النوعي “SAR” أعلى من الحد القانوني.  

 

تحذير عاجل لمستخدمي واتساب WhatsApp في الإمارات | تفاصيل


كشفت تقارير إماراتية عن انتشار رسائل احتيالية على تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp تستهدف المستخدمين عن طريق خداعهم بإرسال "إشعارًا قانونيًا" من "البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة".  

 

شاهد ألوان وتصميم البديل الأرخص لـ Galaxy S23 من سامسونج| صور


ذكرت تسريبات جديدة عددا من المفاجآت حول هاتف Galaxy S23 FE الشبابي القادم من شركة سامسونج، والذي يعد البديل الأرخص للرائد Galaxy S23، حيث سيحصل الهاتف على عدد من المواصفات المتميزة للغاية مع تصميم أنيق. 

 

إخفاء الدردشة.. ميزة جديدة من واتساب WhatsApp ينتظرها الملايين 

 

كشفت تقارير أن تطبيق واتساب WhatsApp يعمل على إصدار ميزة منتظرة بشدة لتأمين الدردشات الخاصة بالمستخدمين بطريقة آلية بدلا من تفعيل الأمان بشكل يدوي للرسائل والدردشات.

 

 

سامسونج W24 وW24 Flip.. إصدارات فاخرة قابلة للطي بسعر خيالي


في كل عام، تطلق سامسونج سلسلة خاصة من الهواتف الذكية القابلة للطي في الصين لدعم القضايا الخيرية، وفي هذا العام، عقدت شراكة مع شركة China Telecom لإطلاق هاتفي Samsung W24 وW24 Flip كأحدث هواتفها القابلة للطي في الدولة الصينية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد توجه نداء عاجلا لسكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

لو موظف حكومي أو خاص|اعرف مرتبك هيزيد كام ومفاجأة من القومي للأجور

عقب خسارة السوبر الإفريقي| شوبير يعلن رحيل ثلاثي الأهلي قبل إغلاق سوق الانتقالات.. تفاصيل

مرتبات الموظفين عن شهر سبتمبر .. تفاصيل مهمة

ليس إعصار دانيال.. مفاجأة صادمة في سبب كارثة مدينة درنة

محمود حجازي يحتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-9-2023 والقنوات الناقلة

اليوم.. محاكمة تاجر بتهمة إنهاء حياة صاحب مطعم بالجيزة

سعر الدولار في البنوك اليوم 17-9-2023

400 جنيه|الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

موعد مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

الأمم المتحدة تعلن آخر حصيلة لضحايا فيضانات درنة في ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 مشروبات لعلاج الأرق

طريقة عمل كبسة اللحم بالزبيب والخضار

بملابس ملفتة.. نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة جديدة| صور

مصرية أمريكية.. معلومات لا يعرفها أحد عن زوجة محمود حجازي | خاص

فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

بدون زي عسكري.. ظهور غامض للجنرال سيرجي سوروفيكين بمسجد بالجزائر

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ