أخبار التكنولوجيا.. تحذير لمستخدمي واتساب في الإمارات وأبل تعد بحل مشكلة إشعاعات آيفون

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
بمواصفات قياسية.. أرخص موبايل للفئة المتوسطة من سامسونج في السوق
يفضل الكثير من الشباب والطلبة اقتناء هواتف الفئة المتوسطة نظرا لقدراتها المميزة ومواصفاتها الكبيرة بالإضافة إلى سعرها المناسب، ولكن في الفترة الأخيرة شهدت هذه الفئة من الهواتف ارتفاعا كبيرا في أسعارها عالميا، مما جعلها أصبحت عائقا كبيرا لراغبي الشراء.
فعل هذا الإجراء فورا لحمايتك من برامج التجسس والتطبيقات الضارة
نصح خبراء جميع مستخدمي هواتف أندرويد بتمكين تطبيق Google Play Protect، المملوك لشركة جوجل، والذي يمكنه الحفاظ على أمان هاتفك الذكي وبياناتك من برامج التجسس والتطبيقات الضارة .
أبل تعد بهذا الإجراء لحل مشكلة الإشعاعات الخطيرة لـ آيفون| تفاصيل
منذ يومين، حظرت الوكالة الوطنية للترددات الفرنسية “ANFR” بيع هواتف آيفون iPhone 12 في البلاد؛ لأنها وجدت أن الهواتف تنبعث منها موجات كهرومغناطيسية أكثر من المسموح بها وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي، كما كان معدل الامتصاص النوعي “SAR” أعلى من الحد القانوني.
تحذير عاجل لمستخدمي واتساب WhatsApp في الإمارات | تفاصيل
كشفت تقارير إماراتية عن انتشار رسائل احتيالية على تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp تستهدف المستخدمين عن طريق خداعهم بإرسال "إشعارًا قانونيًا" من "البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة".
شاهد ألوان وتصميم البديل الأرخص لـ Galaxy S23 من سامسونج| صور
ذكرت تسريبات جديدة عددا من المفاجآت حول هاتف Galaxy S23 FE الشبابي القادم من شركة سامسونج، والذي يعد البديل الأرخص للرائد Galaxy S23، حيث سيحصل الهاتف على عدد من المواصفات المتميزة للغاية مع تصميم أنيق.
إخفاء الدردشة.. ميزة جديدة من واتساب WhatsApp ينتظرها الملايين
كشفت تقارير أن تطبيق واتساب WhatsApp يعمل على إصدار ميزة منتظرة بشدة لتأمين الدردشات الخاصة بالمستخدمين بطريقة آلية بدلا من تفعيل الأمان بشكل يدوي للرسائل والدردشات.
سامسونج W24 وW24 Flip.. إصدارات فاخرة قابلة للطي بسعر خيالي
في كل عام، تطلق سامسونج سلسلة خاصة من الهواتف الذكية القابلة للطي في الصين لدعم القضايا الخيرية، وفي هذا العام، عقدت شراكة مع شركة China Telecom لإطلاق هاتفي Samsung W24 وW24 Flip كأحدث هواتفها القابلة للطي في الدولة الصينية.