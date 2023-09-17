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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخيرا.. انتهاء أزمة أسعار السجائر| أعرف العلبة بكام

أسعار السجائر
أسعار السجائر

قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تخفيض أسعار السجائر وانهاء الأزمة وأيضا السيطرة علي جشع التجار.

انتهاء أزمة أسعار السجائر

كانت أزمة أسعار السجائر بدأت بعد ظهور فارق فى الأسعار مابين الأسعار الرسمية والموجودة فى منافذ البيع الأمر دفع المواطنين بضرورة التدخل من أجل الحد من جشع التجار وعليه أعلنت شركة الشرقية للدخان تدخلها الفوري من خلال أليات عمل من شأنها إنهاء الأزمة .

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الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

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كليوباترا عاملة 24 جنيه.. مفاجأة بأسعار السجائر الشعبية بعد قرار الشرقية للدخان

تحرك فوري من الحكومة لأسعار السجائر


تحركات فورية وقرارات عاجلة اتخذتها الحكومة من أجل القضاء على أزمة ارتفاع أسعار السجائر وذلك من خلال متابعة نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وحجم الإنتاج المتاح من مختلف منتجات الشركة.

واتخذت الشركة الشرقية خطوات عدة من أجل إنهاء أزمة ارتفاع السجائر والتي من بينها تعزيز إنتاجها من السجائر بمقدار 15%، مقارنة بالفترة السابقة، وإطلاق كميات زائدة من منتجاتها.

أسعار السجائر الرسمية

سعر سجائر مونديال لايت 24 جنيهًا.
سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول بـ 24 جنيهًا.
أسعار علبة سجائر مونديال سويتش بلو بيري  24 جنيهًا.
 سعر سجائر مونديال سويتش منتول نحو 24 جنيهًا.
أسعار   سجائر بلمونت بـ 24 جنيهًا.
سعر سجائر كليوباترا كوين سوفت  24 جنيهًا.
وصل سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس أبيض لـ 24 جنيهًا.
أسعار علبة سجائر مونديال أحمر 24 جنيهًا.
أسعار علبة سجائر مونديال أزرق بـ 24 جنيهًا
سعر سجائر كليوباترا سوبر ستار جنيها بـ 24 جنيها.
سعر سجائر بوسطن جنيها نحو 24 جنيها.
سعر سجائر بال مال حوالي 35 جنيها.
سعر سجائر فايسروي  35 جنيها.

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العلبة بـ24 جنيها.. حل أزمة أسعار السجائر خلال 48 ساعة

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بعد إعلانها رسميا.. تعرف على أسباب ارتفاع سعر السجائر فى مصر

إجراءات جديدة من الشرقية للدخان للحد من أسعار السجائر


حزمة من الإجراءات قامت بها  الشرقية للدخان من أجل إنهاء أزمة ارتفاع السجائر داخل المحال التجارية والتي تتضمن مايلي :- 
- تتضمن الإجراءات زيادة المطروح فى السوق من السجائر بمقدار  150 مليون سيجارة في اليوم.

- كما تشمل الإجراءات التي اتخذتها الشركة الشرقية للدخان من أجل إنهاء أزمة أسعار السجائر مراقبة الأسواق و التواصل مع الجهات الرقابية بكل مبيعات الشركة وقوائم الأسعار والتجار والكميات.

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