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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الغرب يكذب وكييف تخسر".. دونالد ترامب يفجر مفاجأة بشأن الحرب في أوكرانيا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن القوات الأوكرانية تخسر الحرب أمام روسيا، ولكن وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية تكذب ولا تقول حقيقة الأمور.

وأوضح ترامب خلال حوار مع شبكة NBC الأمريكية، أن وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية لم تعد تنقل مجريات الحرب في أوكرانيا، وذلك يعني أن الأمور هناك لا تجري على النجو الجيد.

وأضاف ترامب، أن وسائل الإعلام كاذبة فعندما وصلت أوكرانيا لنقطة حرجة لم تعد تنقل مجريات الحرب هناك، ولو بحثتم لن تجدوا الكثير من التقارير بهذا الصدد، وهذا يعني أن كييف تخسر".

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أن القوات الأوكرانية لم تبدأ الهجوم المضاد، فمنذ البداية اصطدمت بجدار منيع من الأسلحة والدفاعات الروسية، مؤكدا أنه شخصيا يؤيد إنهاء الصراع بسرعة.

وفي وقت سابق، قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على إنهاء الصراع مع روسيا بعرض عسكري أوكراني في موسكو.

وفي مقابلة مع مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، قال بودانوف: "ندرك أننا لن ننهي الحرب باستعراض النصر في موسكو".

وقال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، إن الصراعات المسلحة رافقت روسيا طوال تاريخها، لذلك لا يتوقع أن تستسلم أبدا.

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