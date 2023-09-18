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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطرب الثورة وقائد العاشقين.. وفاة المطرب اللبناني حسين منذر أبو علي

حسين منذر
حسين منذر

رحل مطرب الثورة الفلسطينية وقائد فرقة العاشقين الفنان اللبناني حسين منذر "أبو علي"، مساء يوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

 

ويعد الفنان حسين منذر، الذي يحمل لقب من الأسماء الكبري في عالم الفنون الوطنية الفلسطينية والقومية العربية وصاحب الصوت الذي صدح كفاحا ونضالا في وجه الطغاة.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فإن حياة حسين منذر كانت تحمل العديد من المحطات الهامة، منها:

- ولد الفنان الراحل حسين المنذر في مدينة بعلبك، ويُكنى بـ (أبو علي) وهو فنان لبناني، وقائد فرقة أغاني العاشقين الفلسطينية والتي اشتهرت بالأغاني الوطنية الفلسطينية والتراثية.

 

- غنى الراحل حسين منذر، لفلسطين واضعا بصماته الصوتية على ما يزيد عن 300 أغنية وطنية، ومن أشهر اغانيه: "من سجن عكا وطلعت جنازة"، و"ياطالع ع جبال النار"، و"اشهد يا عالم علينا وعبيروت"، و"هبت النار"، بالإضافة إلى عدد كبير جدا من الأغاني".

 

ويعد حسين منذر "فنانا وفدائيا، تشرَّب في أحاسيسه ووجدانه، روح الانتماء لفلسطين، وهو اللبناني البعلبكي، ابن حركة فتح والمقاومة الفلسطينية، وملك الأغنية الوطنية، وخاصة أغاني المرحلة التي سبقت والتي تلت معركة بيروت، ولا تزال أغانيه تحظى بحضورها، وستبقى باعتبارها تلخص تاريخا وطنيا، وحكاية فلسطين والثورة منذ الشاعر الشهيد نوح ابراهيم، وشهداء الثلاثاء الحمراء وحتى الآن".

 

وكان الفنان الراحل أحد المؤسسين لفرقة العاشقين عام 1978 باشراف دائرة الثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية، وبشخص رئيسها في تلك الفترة الراحل عبد الله الحوراني (أبو منيف).

 

وفي عام 2018، منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الفنان حسين منذر، وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى الابتكار"، تقديرا لمسيرته الفنية النضالية المشرفة، وتثمينا لعطائه وإنشاده الملتزم في فرقة العاشقين الوطنية، وإيصاله بصوته رسالة فلسطين الى العالم.

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