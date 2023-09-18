بعد تركيا والمغرب.. مفاجأة في النشاط الزلزالي للأرض| هل تتكرر كارثة 92؟

شهد عام 2023 الجاري، نشاط زلزالي كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط، بدأ يوم 6 فبراير حين ضرب زلزال تركيا بقوة 7.8 مدينة غازي عنتاب ، لحقه زلزال بقوة 7.5 ريختر ضرب بالقرب من ميدنة كهرمان مرعش، لتخلف هذه الزلازل حصيلة حوالي 55 ألف قتيل، و120 ألف مصاب، بجانب الخسائر المادية.

أما عن زلزال المغرب، فقد ضرب مساء الجمعة 8 سبتمبر الماضي، متسببا في انهيار 50 ألف منزل، حيث كان الزلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وتم تحديد مركز الزلزال بالقرب من جماعة إغيل على بعد 71.8 كم جنوب غرب مراكش، وعلى عمق 18.5 كم، نتيجة صدع مائل ضحل تحت سلسلة جبال أطلس الكبير، وخلف الزلزال أكثر من 2900 قتيل و5500 جريح معظمهم بأقاليم الحوز و‌تارودانت و‌شيشاوة.

اعتُبر هذا الزلزال الأقوى والأكثر دموية في تاريخ المغرب الحديث وذلك منذ عام 1960 على الأقل، وهو ثاني أكثر الزلازل فتكًا على مستوى العالَم في سنة 2023 بعد زلزال تركيا وسوريا.

حقيقة ارتفاع النشاط الزلزالي

في هذا الصدد، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الزلازل والهزات الأرضية تحدث على مستوى الكرة الأرضية بالكامل، ويتم تسجيل حوالي 450 زلزال يوميا، تكون شدتهم بداية من 2 ريختر إلى أكثر من 6 أو 7 ريختر، وهذا المعدل بشكل يومي على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك أماكن تحدث فيها زلازل بشكل شبه يومي.

وأضاف شراقي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أننا نقسم القشرة الأرضية، إلى مناطق تحدث فيها زلازل بصورة مستمرة، وهناك مناطق تحدث بها زلازل كل أسبوع أو شهر، مشيرا إلى أن سبب إحساس الناس بأن حركة الزلازل كثرت خلال هذا العام، لأنها حدث في أماكن قريبة مثل تركيا والمغرب، ولكن عندما تكون في اليابان أو أفغانستان وباكستان ونيوزيلاند، وأمريكا الجنوبية وشيلي والأرجنتين، فلا نسمع عنها.

وشدد شراقي على أن النشاط الزلزالي، لم يتغير عن المتوسط ولم يزيد على مستوى الكرة الأرضي، ولكن اختلاف أماكن حدوث الزلازل، إلى أماكن قريبة، هو من جلعنا نشعر بأن النشاط الزلزالي كثر خلال الفترة الماضية، ولكن هذا لم يحدث، خاصة وأن هذه الزلازل كانت كبيرة، فقد بلغ أعداد ضحايا زلزال تركيا فبراير الماضي، إلى 55 ألف.

وسلط الضوء على الزلازل الكبيرة التي تعرضت لها الأرض، كما حدث عام 2010 تعرضت اليابان إلى زلزال خلف 300 ألف قتيل.

أماكن حدوث الزلازل بالقرب من مصر

وأشار شراقي، إلى أن أماكن حدوث الزلازل بالقرب من مصر، فهي حوض البحر المتوسط، في جزيرة صقلية وكريت واليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والمغرب، حيث أن البحر المتوسط يوجد به الفاصل بين أوروبا وأفريقيا، وهذا الفاصل ينشط فيه النشاط الزلزالي بصورة يومية، في متوسط شدة يبلغ 4 ريختر وقد تصل إلى 5 في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن الحافة الافريقية والأوروبية تقع تحديدا عند قبرص وبالتالي يكون مركز الزلزال هناك، وعندما تصل إلى الارتدادات إلى مصر تكون ضعيفة.

ولفت إلى أن الزلازل التي تحدث بالقرب من اليونان وقبرص، لا يكون لها تأثير قوي، لأن هذه الدول اتخذت تدابير تحميهم من أخطار الزلازل.

وتابع: أما عن أماكن الزلازل في أفريقيا فهي تقع على امتداد الأخدود الإفريقي، والذي يبدأ من الجنوب الأفريقي، إلى إثيوبيا والصومال ثم جيبوتي، ومنطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر ثم ينقسم إلى خليجي السويس والعقبة، ثم يمتد شمالا حتى البحر الميت إلى تركيا، ثم شرق الأناضول.

زلزال يضرب إيطاليا اليوم

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أعلنت، عن وقوع زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر ضرب منطقة شمال إيطاليا، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وعلى جانب آخر، أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، الأحد، عن وقوع زلزال قوي في محافظة كهرمان مرعش التركية.

وذكر أن الزلزال وقع في الساعة 23:05 بالتوقيت المحلي لـ تركيا، في محافظة كهرمان مرعش وهي إحدى المناطق الأكثر تضررا من الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير الماضي.

وأشار مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، إلى أن الزلزال وقع على عمق 5.4 كيلو متر تحت سطح الأرض.