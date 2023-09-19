اتحاد عمال مصر: نناشد الرئيس السيسي باستكمال مسيرة التنمية والترشح في الانتخابات

كشف محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، تفاصيل وكواليس بيان دعم الاتحاد لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال محمد جبران، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية “، ”ماينفعش نسيب الرئيس السيسي في نصف مشوار التنمية".

وأضاف محمد جبران :"مصر تتمتع بأمن واستقرار وبدون الأمن والاستقرار لن تتواجد المشروعات القومية التنموية ونناشد الرئيس السيسي بالترشح لولاية جديدة؛ لاستكمال مسيرة التنمية ".

وأشار محمد جبران إلى أن:" الرئيس السيسي ينظر إلى العمال ويدعمهم بشكل كبير، ويصدر قرارات بصفة مستمرة لصرف علاوات استثنائية للعمال".

وأكمل محمد جبران :" الرئيس السيسي نظر إلى العمالة غير المنتظمة وتم دعمهم بشكل كامل في عهده".