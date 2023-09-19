انخفاض طفيف.. تفاصيل حالة الجو اليوم الثلاثاء 19-9-2023

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر٢٠٢٣، وقالت نهاد إن البلاد تشهد اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة، على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على سيناء، وشمال الصعيد.

واستعرض التقرير، المذاع في برنامج «صباح البلد»، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 24

العاصمة الإدارية 33 23

6 أكتوبر 33 24

بنهــــا 32 23

دمنهور 31 24

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 32 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 32 23

طنطا 32 24

دمياط 30 24

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 33 23

السويس 32 23

العريش 31 22

رفح 30 22

رأس سدر 33 25

نخل 33 16

كاترين 30 15

الطور 33 23

طابا 33 25

شرم الشيخ 38 27

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 29 22

مطروح 29 22

السلوم 29 20

سيوة 33 20

رأس غارب 35 25

الغردقة 37 26

سفاجا 37 26

مرسى علم 36 27

شلاتين 36 26

حلايب 32 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 32 29

الفيوم 33 23

بني سويف 34 23

المنيا 35 22

أسيوط 36 21

سوهاج 37 23

قنا 39 23

الأقصر 39 23

أسوان 40 26

الوادي الجديد 38 20

أبو سمبل 39 26