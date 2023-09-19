أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار اليوم وحالة الطقس| تفاصيل

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة منها: الذهب والدولار، والأرصاد، التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 19_9_2023

استعرضت الإعلامية داليا أيمن تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، غبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:



سعر الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.00 جنيه للبيع، و 32.89 جنيه للشراء

مفاجأة سارة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم بعد الانخفاضات

قدم برنامج “صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد ، تقريراً عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2491 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2180 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1888 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17440 جنيها.



الأرصاد: عاصفة التنين انتهت منذ 3 سنوات ونعيش أجواء خريفية مميزة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم انخفاضا في درجات الحرارة، وأن البلاد ستتأثر بمنخفض في طبقات الجو، و التي سينتج عنها تكون شبورة، وغياب الشمس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن البلاد ستسجل درجات الحرارة غدًا 32 درجة، وأن هذا الرقم أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.