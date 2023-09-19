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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات مستعملة اعتمادية بـ 75 ألف جنيه | صور

أخبار السيارات
أخبار السيارات

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة طرازات مختلفة من السيارات التي تمتلك تصميمات مميزة ومحركات قوية، بالإضافة الي أن هذه الإصدارات اثبتت قدرتها علي العمل خلال السنوات الماضية، وتواجدها هذه السيارات في سوق المستعمل بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 ، والتي اصبح الحصول عليها صعب المنال ، وتتميز السيارات المستعملة بتوافر قطع غيارها ، وسهولة صيانتها .

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يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات مستعملة اعتمادية داخل سوق السيارات المصري :

1 - بي إم دبليو 318 موديل 1981

زودت سيارة بي إم دبليو 318 بمحرك سعة 2000 سي سي ، وتنقل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون الأسود، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 180 كم/ساعة، ويوجد بها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

بي إم دبليو 318 موديل 1981

تتوافر سيارة بي إم دبليو 318 موديل 1981 للبيع في سوق السيارات المستعملة بسعر 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

2-  فولفو 244

تعرض سيارة فولفو 244  موديل 1977 للبيع باللون الفضي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 300 ألف/كم، وتصل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعة 2000 سي سي ، ولا يوجد بسيارة فولفو 244 دهانات داخلية، وبها رخصة سارية حتي عام 2025 .

 فولفو 244

تباع سيارة فولفو 244 موديل 1977 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 65 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب شكل السيارة الخارجي ، وقوة محركها .

3- مرسيدس 230 موديل 1978

تنقل قوة سيارة مرسيدس 230 من المحرك الي العجلات عبر علبة تروس مانيوال، وتمكنت مرسيدس 230 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعة 2000 سي سي ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنة .

 مرسيدس 230 موديل 1978

سعر سيارة مرسيدس 230 موديل 1978 يصل الي 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

4-  فيات فلوريدا

تستمد سيارة  فيات فلوريدا موديل 2006 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتباع باللون الفضي ، وبها ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنة .

  فيات فلوريدا

يبلغ سعر سيارة  فيات فلوريدا موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري 73 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

5- هيونداي اكسيل موديل 1997

تنتمي هيونداي اكسيل الي فئة السيارات السيدان ، وزودت بمحرك سعة 1300 سي سي ، وتباع باللون الفضي ، وتملك ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 9999 ألف/كم، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي اكسيل موديل 1997

تتواجد سيارة هيونداي اكسيل موديل 1997 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 75 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها .

بي إم دبليو 318 موديل 1981 فولفو 244 مرسيدس 230 موديل 1978 فيات فلوريدا هيونداي اكسيل موديل 1997 أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 فولفو 244 موديل 1977

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