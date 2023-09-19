أرخص سكين كير .. يوحد لون البشرة ويحفز الكولاجين ويعالج الحبوب

تنفق الفتيات الكثير من المال للحصول على بشرة جذابة خالية من العيوب، في حين أن البقدونس يساعد في تحقيق نفس النتائج..

ونعرض لكم اهم التأثيرات التي تحدث للبشرة عند تناول البقدونس أو استخدامه بشكل موضعي على البشرة من الخارج وذلك وفقا لما جاء في موقعstylecraze.

غني بالمغذيات : البقدونس غني بالعناصر الغذائية، مثل النحاس والزنك والمنجنيز والكالسيوم والبوتاسيوم، والتي تعتبر ضرورية لصحة الجلد.

مكافحة الشيخوخة : يساعد فيتامين C الموجود في البقدونس على إبطاء الشيخوخة وهو يعمل عن طريق محاربة الجذور الحرة التي تسبب الإجهاد التأكسدي وتساعد العناصر الغذائية أيضًا على تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد. فهو يساعد في إصلاح الخلايا ويحفز إنتاج الكولاجين وهذا يساعد البشرة على أن تبدو مرنة وشابة.

مكافحة حب الشباب: قد تساعد الخصائص المضادة للميكروبات الموجودة بالبقدونس في مكافحة البكتيريا وتقليل حب الشباب وقد يوازن البقدونس أيضًا الزهم الزائد، ومع ذلك لا توجد دراسات كافية.

حب الشباب



مضاد للالتهابات: يحتوي البقدونس على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل تهيج واحمرار الجلد.

يوحد لون البشرة ويقلل التصبغ: يمكن لفيتامين C الموجود في العشبة أن يضيء البشرة ويقلل البقع غير المستوية و قد يساعد فيتامين C أيضًا في تقليل فرط التصبغ .