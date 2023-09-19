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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء المقابلات مع المتقدمين لوظائف التوجيه الفني في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، المقابلات الشخصية للمتقدمين على التوجيه الفني (موجه) بالإدارات التالية مطوبس وبلطيم ودسوق والحامول وبيلا والرياض التعليمية، بمقر نقابة المعلمين.
 

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وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة والتنظيم والإدارة ونقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.
 

ووجه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.

اختيار القيادات التنظيم والإدارة التعليم المجتمعي التربية والتعليم الشفافية والنزاهة السمات الشخصية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين القيادات التعليمية المحال التجارية المخالفة

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